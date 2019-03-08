Eminönü'de Denize Uçan Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Eminönü'nde arabalı vapur sırası bekleyen sürücü, aracını hareket ettirince kontrolü kaybedip denize uçtu. Otomobilde yer alan çocuk, denize atlayan iki genç tarafından kurtarılırken sürücü kendi çabasıyla su yüzeyine çıktıktan sonra kurtarılmıştı. Aracın denize uçma anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

DENİZE UÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saat 19.15 Eminönü Arabalı Vapur iskelesinde meydana gelen olayda, görgü tanıklarının iddiasına göre, arabalı vapur için bekleyen bir sürücü, bir anda aracını hareket ettirdiği sırada dubaları da önüne alan sürücü, direksiyonu bir anda sağa kırarak araçla denize uçmuştu. Olayın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

ARAÇTAKİLER KURTARILMIŞTI

Çevredeki iki genç denize atlayarak batmakta olan araçtan çekip bir çocuğu kurtarırken, sürücüsünün bir süre sonra su yüzeyine çıktığı, ardından kurtarılarak kıyıya çıkarılmıştı.









Kaynak: DHA