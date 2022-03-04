İSTANBUL (Haberler.com) - 4 Mart Cuma günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik olmayacak ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 4 Mart Cuma günü İstanbul ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintisi ne zaman bitecek ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'un ilçelerinde yaşanan elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak ve ne zaman elektrikler gelecek insanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi? 4 Mart Cuma İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Detaylar haberimizdedir…

4 MART CUMA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 12431905

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, BATIKENT, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, NESİM, TAHA, YAYLA, YÖN, ÖZGÜL sk/ YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AKTÜRK, ALTINOK, ALYILDIZ, AYTUNA, AYŞE, BİNTUĞ, DAĞ LALESİ, DENİZ YILDIZI, EMANET, ERKUT, FAZIL, GÜRBÜZ, GÜRSU, HACER, KAHYA, KORKMAZ, MALKOÇOĞLU, MÜMTAZ, NAZLIGÜL, NEFER, NESRİN, NİDA, ORUÇ, PAPATYALI, POSTACI, RIZA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SOKULLU MEHMET, SİBEL, TRAKYA, TURA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKAR, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YÖN, ZERDALİ, ZEYTİNLİ, ZİYA ÜLHAK, ÇAMLIK, ÇÖMLEK, ŞEFFAF sk/ İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ADNAN, ALKIŞ, MORGÜL, NAGEHAN, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF sk/ İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 04/03/2022 09:00:00 - 04/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431879

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, ANIL, ARZU, ASİYE, ATAYURT, AYDINTEPE, AYYILDIZ, AĞA, AŞKIN, BATIKENT, BİTKİ, CENGAVER, EDİP, EZEL, FİKRET, HELAL, KALENDER, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, KURU ÇAYIR, LATİF, NESİM, SEVENGÜL, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TATLIKUYU, TAYYAR, TOPDEMİR, VİLDAN, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, YÖN, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZIŞIK, ÖĞÜT sk/ YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, KAHYA, NADİR, PAPATYALI, TUNALI, YAYLA, YEŞİLÇINAR, YÖN, ÇAMLIK sk/ İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HAVUZLU sk bölgelerinde 04/03/2022 09:00:00 - 04/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431913

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI sk bölgelerinde 04/03/2022 10:00:00 - 04/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 12431790

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA sk bölgelerinde 04/03/2022 09:00:00 - 04/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12338322

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AŞIK VEYSEL1, BALABAN, BOSTAN, DERE, ERMAN, HARMANYERİ, IHLAMUR YOLU, IRMAK, LAÇİNEL, NEHİR, RÜZGARLI, TINAZTEPE, UĞURLU, YAVUZ, ÇAY sk/ FİRUZKÖY mah KOCADERE sk/ MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERİK, DEMİR, HARMANYERİ, MENEKŞE, NEHİR, PINAR, REŞİTPAŞA sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 88. sk bölgelerinde 04/03/2022 09:30:00 - 04/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 12369316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 04/03/2022 03:30:00 - 04/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431676

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., 1105., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1182., 1582., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, TAVUKÇU KÖPRÜ sk/ YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk/ YENİMAHALLE mah 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., 1582., 1583., 1584., AHMET KABAKLI, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 04/03/2022 09:00:00 - 04/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 12368316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BARBAROS 1, GAMZE, HİCAZ, KARATAŞ, KAYALAR, KIRIM, MEHTAP 1, NEVAL, NİGAR, PAKTAŞ, PERVİN, YAY, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 04/03/2022 00:00:00 - 04/03/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12402319

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ALKAN, BARBAROS, BARBAROS 3., BARBAROS 4., BARBAROS 5., GÜMÜŞ 1, MANOLYA, MUSTAFA KEMALPAŞA, MÜGE, MİNE, NİLÜFER 1, OKUL 3, SÜSEN, SİYAVUŞPAŞA, VOLKAN, ÇİLİNGİR sk/ ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, SARAY, SARNIÇ, ÇAYIROVA sk bölgelerinde 04/03/2022 00:00:00 - 04/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12403318

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah 2. ASMALI, ALKAN, BARBAROS 1., BARBAROS 2., BARBAROS 3., GÜMÜŞ 1, KAVAKLI, KAVAKLIK, YASEMİN, ÇİLEK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 04/03/2022 02:00:00 - 04/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317667

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BAHÇIVAN, GÖL, MELİS sk/ ZAFER mah 1.BAHÇECİK, AKATLAR, AKYOL, AKŞEMSETTİN, ATATÜRK, AYŞEÇAVUŞ, BİLGİLİ, EŞREFBEY, HALİLBEY, OKUMUŞ, SARDUNYA 1, SİTE 3, TAŞKENT, TEBRİZ, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 04/03/2022 09:00:00 - 04/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431851

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KADİFE, MARMARA, ORHAN GAZİ, OSMAN GAZİ, SAKIP SABANCI, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 04/03/2022 09:30:00 - 04/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431852

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, NACİ KASIM sk bölgelerinde 04/03/2022 11:00:00 - 04/03/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 12504789

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah GAZİ EVRENOS, KARANFİL BAHÇESİ, ÇINARLI sk bölgelerinde 04/03/2022 09:10:00 - 04/03/2022 13:10:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12580331

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah BADEMLİ, GEÇİCİ LALE sk bölgelerinde 01/01/1999 00:00:00 - 01/01/1999 00:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 12251808

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 04/03/2022 00:01:00 - 04/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251810

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah PREVEZE sk bölgelerinde 04/03/2022 00:01:00 - 04/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12402317

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118., 140. sk bölgelerinde 04/03/2022 03:00:00 - 04/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 12504367

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ASLANTEPE, KUTLU, METE, SİNEM sk bölgelerinde 04/03/2022 09:00:00 - 04/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12504368

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 30., 61., 69., NAZLI, ÇİÇEK sk bölgelerinde 04/03/2022 10:00:00 - 04/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12544316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CEM sk bölgelerinde 04/03/2022 11:00:00 - 04/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 12443317

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah KORU sk bölgelerinde 04/03/2022 10:00:00 - 04/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317466

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BAĞ, BEBEK DAĞI sk bölgelerinde 04/03/2022 10:00:00 - 04/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 12431935

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah YEŞİLYURT sk bölgelerinde 04/03/2022 09:00:00 - 04/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431793

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 57. sk bölgelerinde 04/03/2022 13:00:00 - 04/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 12087773

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, DEV SÜLEYMAN, FADİL ARİF, GÜLİSTAN, HACI AHMET BOSTANI, HACI AHMET KARAKOLU, HACI ZEYNEL, KIR KAHYASI, KURTULUŞ SALHANESİ, MACAR BOSTANI, REMZİ BABA, SAHANCI, YENİ ALEM, YENİ ASIR, YENİ BOSTAN, İLYAS BEY, İLYAS BEY ARALIĞI, İPLİKÇİ FIRINI sk/ SURURİ MEHMET EFENDİ mah UFAK KÖPRÜ sk/ İSTİKLAL mah AKDENİZ, ALİ KABULİ, AY, DARBUKA, DEDE, DERYA BEYİ, FESCİ YOKUŞU, HACI HÜSREV, HACI HÜSREV KÖPRÜSÜ, HOCA, KAN KARDEŞİ, KAN KARDEŞİ ÇIKMAZI, KOLAN, MAHMUDİYE CAMİİ, MAHİR, PAŞALI HASAN, SAHAF MEZARLIĞI, SAHAF ÇEŞMESİ, SAKIZ AĞACI, SEBİLCİ, SIHHAT, YENİ İSHAK, ÖKSÜZ, İBN-İ SİNA, İMAM BAHÇE, İMAM HÜSREV, İPLİKÇİ FIRINI, ŞEN KANARYA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah PİYALEPAŞA BULVARI sk bölgelerinde 04/03/2022 00:00:00 - 04/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12432021

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BÖĞÜRTLEN, DOĞANAY, DOĞANAY ARALIĞI, DOĞANŞAH, ELMAS, ESER, ESER ARALIĞI, FATİH SULTAN, KAYA, KESKİN, KILIÇ, KİRİŞ, MEYDAN, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SÜSLÜ, TAŞLI, TEPE ÜSTÜ, UÇ HİSAR, YAVUZ, ZÜMRÜT, ZÜMRÜT ARALIĞI, ÇETİN, ÇINAR, ÖZGÜL, ŞEHİT ER MURAT CELEP, ŞENER sk/ PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇAY, ARDIÇ, ATLAS, AVCILAR, AYDIN, AÇIK, BABAPINAR ARALIĞI, BULUT, CAN, DOĞAN, ERDEM, FATİH SULTAN, FEVZİ ÇAKMAK, FINDIK, GELİNCİK, GÜLŞEN, GÜVEN, GÜZEL BAHÇE, IŞIKLI, KARADUT, KIRANKAYA, KUMRU, KUZEY, LALEZAR, MEKTEP, NARİN, NAZ, NÜKHET, OKUL, OSMANOĞLU, SAĞLIK OCAĞI, SESSİZ, SIRAÇ, YAKA ÇIKMAZI, ÇAVUŞOĞLU, ŞEN sk bölgelerinde 04/03/2022 01:00:00 - 04/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 12407358

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah TEVFİK ERDÖNMEZ, TOPUKLU sk bölgelerinde 04/03/2022 09:30:00 - 04/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12348334

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ESENLER, EVREN, FARUK, HAREM, KAZIM SAVAŞ, RAMAZAN PEHLİVAN, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 04/03/2022 09:30:00 - 04/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 12504424

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 228., 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 294., GAZNELİLER sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk bölgelerinde 04/03/2022 09:00:00 - 04/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12521316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 98. sk/ YAVUZ SELİM mah MEHMETÇİK, MEHTAP, MELEK, MELTEM, MELİKE, METEHAN, YAVUZ SELİM, İSTANBUL sk bölgelerinde 04/03/2022 09:00:00 - 04/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 12402316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah sk bölgelerinde 04/03/2022 00:00:00 - 04/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431912

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2207., ALİ RIZA BEY, KAVAKLI, KEKLİK, LALEZAR, PELİN, YAŞAM, YILDIZ, ÖMÜR sk bölgelerinde 04/03/2022 09:00:00 - 04/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12406326

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-204, G-42, G-44, G-48, G-49, G-57 sk bölgelerinde 04/03/2022 09:00:00 - 04/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 12504386

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah AHMET ÇELEBİ, AŞÇIBAŞI CAMİİ, DAVUTAĞA, NAZPERVER, İLAHİCİLER sk bölgelerinde 04/03/2022 10:00:00 - 04/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12471316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk/ IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk/ İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgelerinde 04/03/2022 10:00:00 - 04/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 12193594

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, ALEMDAR, CAĞALOĞLU HAMAMI, KÜÇÜK, MUHTEREMEFENDİ, NUR-U OSMANİYE, PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN, SALKIMSÖĞÜT, TAŞSAVAKLAR, YEREBATAN, ZEYNEPSULTAN CAMİİ, ÇATALÇEŞME, ŞEFTALİ sk/ CANKURTARAN mah ALEMDAR sk bölgelerinde 04/03/2022 00:00:00 - 04/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12504407

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDÜLLATİFPAŞA, CERRAHPAŞA, NAMIK KEMAL, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇAKIRAĞA CAMİİ, ÇAKIRAĞA CAMİİ ARALIĞI sk bölgelerinde 04/03/2022 10:00:00 - 04/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 12251867

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, HAMAM, KANARYA, MARMARA, MELEK, MELEK HATUN, ORDU, PTT ARKASI, SAKARYA, SEKBAN, SEVEN, YAKAMOZ, YEŞİLAY, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ŞİRİN sk/ YENİDOĞAN mah ALT, CAMİ, DİRSEK, KUYU, ORDU, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, YEŞİLAY, ÇİĞDEM, ŞİRİN sk bölgelerinde 04/03/2022 09:30:00 - 04/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 12345342

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah KEMERBURGAZ sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, DEMİRCİ, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, KAYMAK, KEMERBURGAZ, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, YAZGI, YAZGI ÇIKMAZI, ÇAYELİ, ÇAĞRI, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞAFAK, ŞEHİT HASAN KAYA sk/ MERKEZ mah DEMİRCİ, DESTAN, DESTE, KAYALAR, KUMRAL, SERPİL, YAZGI, ŞAFAK sk bölgelerinde 04/03/2022 01:00:00 - 04/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12347329

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah KAĞITHANE, SEVİLEN sk/ MERKEZ mah AKEL ÇIKMAZI, BAHTİYAR, CEYLAN, DEREÜSTÜ, DOST, DİLRUBA ÇIKMAZI, ECE, GÜZELYURT, HİMMET, KAĞITHANE, LİMON, UĞUR sk/ ÇAĞLAYAN mah DEVA, KAĞITHANE, LİMON, SEYHAN, YAYLA sk bölgelerinde 04/03/2022 10:00:00 - 04/03/2022 15:45:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12346323

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah AKÇA, ALKAN, ATILGAN, AÇELYA, CENGİZHAN, GÜMÜŞHANE, SARIÇAM sk bölgelerinde 04/03/2022 10:00:00 - 04/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12347324

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah AKAN YILDIZ, ALEMDAR, ALKAN, AYKUT, AŞİYAN, İTİBAR sk bölgelerinde 04/03/2022 11:00:00 - 04/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12347334

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah GÖRKEM, SANAYİ sk/ YAHYA KEMAL mah AKSU, AKYAYLA, ALTAY, BAKKAL, DURMAZ, GÜLER, MİTHATPAŞA, SANAYİ, SEZEN, YAVUZ sk bölgelerinde 04/03/2022 14:00:00 - 04/03/2022 19:45:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 12504486

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 27 MAYIS, YALI sk bölgelerinde 04/03/2022 09:00:00 - 04/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 12251916

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BALABANDERE, BUDAK, HALK, HİLAL, KADER, KARAGÜL, KEKLİK, MAZI sk bölgelerinde 04/03/2022 09:00:00 - 04/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 12207338

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7144., OĞUZ ARAL sk bölgelerinde 04/03/2022 01:00:00 - 04/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12406321

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah AHMET GÜRSOY, DEHA, GÜLŞAH, KAMURAN, KARANFİL, KÜÇÜK, NURULLAH BALDÖKTÜ, SELİN, SÜLÜKLÜÇEŞME, SÜMBÜL, VARNALI, ÇİFTÇİ, ŞERİFE BALDÖKTÜ, ŞİRİN sk bölgelerinde 04/03/2022 09:00:00 - 04/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431824

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk/ KAVAKLI mah ÖZBAY sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah EBRAR, ECLA, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 04/03/2022 09:00:00 - 04/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12455316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKALIN, DEMİRBİLEK, DUYAR, GÜVENLER, KALAYCI, PEKGÖZ, RUMUZ, SARAYCI, TÜFEKÇİ, ÖZDAĞ sk bölgelerinde 04/03/2022 09:00:00 - 04/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12318266

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDULLAH DİRİK, SAİT GİRGİN sk bölgelerinde 04/03/2022 13:00:00 - 04/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 12251670

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2952., 2960., 2961., 2962., 2965., 2966., 2967., 2972. sk bölgelerinde 04/03/2022 00:05:00 - 04/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251669

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2413., 2414., 2968., 2969., 2970., 2971., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 04/03/2022 00:05:00 - 04/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251668

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2952., 2953., 2954., 2974. sk bölgelerinde 04/03/2022 00:05:00 - 04/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 12504605

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah OZAN, İLHANLAR, ŞAH sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BENGÜ, BILDIRCIN, BULUT, GÜNEY 1, KARANFİL, KASIMPATI, LALELİ, MERİÇ, PELİT, RÜYA, SOLMAZ, ŞAHİKA, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk/ MECİDİYEKÖY mah BAŞER, CAN, KIR, MEHTAP, TAÇ, TOPUZ, UĞUR, ÇINARLI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 04/03/2022 09:00:00 - 04/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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