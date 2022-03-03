3 Mart Perşembe günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik olmayacak ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 3 Mart Perşembe günü Avcılar ve Bağcılar ilçesinde yaşanacak elektrik kesintisi ne zaman bitecek ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 2 ilçede yaşanan elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak ve ne zaman elektrikler gelecek insanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi? 3 Mart Perşembe İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Detaylar haberimizdedir…

3 MART PERŞEMBE İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

AVCILAR

NO: 12338319

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKDENİZ, AKGÜL, ARPACI, AVARE, AVCIBAŞI, AYIK, BAĞ, BEBE, BURNAZ, BURSA, CİVA, DAMLA, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EGE, EMEKÇİ, FISTIK, GÜNER, HARDAL, KAPLICA, KAPTAN, KARACAOĞLAN, KARADENİZ, KAYIN, KERAMET, KIMIZ, KINALI, KONAK, KİLLİ, MANDALİNA, MERİH, MORLALE, NAMIK KEMAL, ORMANLI, PORTAKAL, PİYALE, SEBZECİ, SUSUZBAĞ, TALATPAŞA, TIPATAN, YAMAÇ, YAZICIGİL, YEŞİLIRMAK, ZİRAAT, ZİRAAT ÇIK. 1, ZİRAAT ÇIK. 2, ZİRAAT ÇIK. 3, ZİRAAT ÇIK. 4, ZİRAAT ÇIK. 5, ZİRAAT ÇIK. 6, ÇAPRAZ, ÇİĞDEM, ÜZENGİ, İĞDE, ŞEFTALİ, ŞENLİK, ŞİRİN sk/ MERKEZ mah AFACAN, ANADOL, ASKI, AYDINLIK, BEKÇİ, BURNAZ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ENGİN, ESTİM, GÜLİSTAN, KERAMET, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, PINAR, SANCAK, TERZİ, TIPATAN, YAKAR, YEŞİL, ÇİĞDEM, ŞABAN, ŞİRİN sk bölgelerinde 03/03/2022 09:30:00 - 03/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 12363316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MEHMET AKİF sk bölgelerinde 03/03/2022 00:00:00 - 03/03/2022 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 12364317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 52., 54., 56., 57., 58., MEHMET AKİF, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 03/03/2022 01:30:00 - 03/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 12333316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2172. sk// ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 44., 45., 46., 47., 49., 50., 51., 51/1., 52., 53., 54., AKDENİZ, ATATÜRK, NAMIK KEMAL, NİĞBOLU, İSTANBUL sk/ MİMAR SİNAN mah 97., 98., 99., ATATÜRK, İSTANBUL sk/ NAMIK KEMAL mah 18., 39., 40., 41., 43., AKDENİZ, MOSTAR, NAMIK KEMAL, İSTANBUL sk/ YAVUZ SELİM mah MELEK, MELTEM, İSTANBUL sk bölgelerinde 03/03/2022 04:00:00 - 03/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 12382316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1694., 1715., 1717., 1720., 1722., 1723., 1726., 1735. sk bölgelerinde 03/03/2022 09:00:00 - 03/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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