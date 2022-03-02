2 Mart Çarşamba günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik olmayacak ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 2 Mart Çarşamba günü Arnavutköy, Avcılar ve Bağcılar ilçesinde yaşanacak elektrik kesintisi ne zaman bitecek ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 3 ilçede yaşanan elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak ve ne zaman elektrikler gelecek insanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi? 2 Mart Çarşamba İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Detaylar haberimizdedir…

2 MART ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 12317648

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BAYKAN, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, DAL, DALGAKIRAN, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FERDA, GÜLAY, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, OFLAZ, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHAN, ŞAHİKA sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR, ASUMAN, AYDOĞAN, BİNAY, CANSEVER, DEVELİ, DİLAVER, EMRULLAH, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GENÇLİK, GÜLTUTAN, HIDIR, LİSE, NAMZET, NEVİN, SENCER, SEYYAH, SİMA, TOPRAKLI, TUNAHAN, TÜMEN, YAZGÜLÜ, ÇALIŞ, ÇAMDİBİ, ÜRGÜP sk/ NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk/ YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk/ İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT, BİRCAN, ESAT, FATİH, GÜLVEREN, KAŞIKÇI, KÜHEYLAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 02/03/2022 01:00:00 - 02/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ALİ EKBER ÇİÇEK, ARAS, AĞAÇARDI, BAHADIR, BEKTAŞ, BOZDAĞ, BURSA, CAN YÜCEL, CANDARLI, CENK, CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI, CİVA, DEMİRCİ, DERYADİL, DİCLE, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ELİT, EMEKTAR, FELEK, FINDIK, FIRAT, GEDİZ, GÖKALP, GÜLDÜNYA, GÜNER, GÜNEŞLİ, HAMZA YERLİKAYA, KADIRGA, KAHRAMAN, KALEM, KALYON, KARINCA, KARLI, KARTOPU, KAYA, KELEBEK, KIRCI, KIZILIRMAK, KOLBAŞI, KOÇAK, KURDELA, KİBELE, KİLİM, KİRAZLI, MANDALİNA, MEHTER, MERİH, MEŞRUTİYET, MİGROS, ONURLU, ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL, ORMANLI, OSMANPAŞA, PALACI, PETEK, PETROLOFİSİ, PORTAKAL, PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK, PİRİNÇ, PİYASA, REŞİTPAŞA, SAKARYA, SALİM BEY, SANAYİ, SARI ASMA, SARI ÇİÇEK, SILA, SULUKUYU, TALATPAŞA, TUNÇ, UMUTLU, YASEMİN, YAYLI, YEŞİLCE, YEŞİLIRMAK, YUVA, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAKMAKLI, ÖZEN, ÜZENGİ, İLERİ, İNCİR, İPLİK, ŞAHMERAN, ŞEFTALİ, ŞEHİT MURAT YÜKSEL, ŞIK sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARANFİL sk bölgelerinde 02/03/2022 09:30:00 - 02/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 12329316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah HÜSEYİN KARAARSLAN, MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 02/03/2022 00:01:00 - 02/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12330316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 02/03/2022 04:00:00 - 02/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317855

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 62., ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 02/03/2022 05:00:00 - 02/03/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12381316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2518., 2523., HACI BOSTAN sk bölgelerinde 02/03/2022 09:00:00 - 02/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12326316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 718., 733., 734., 735., 740., ESENLER sk/ ÇINAR mah 781., 782., 784., 787., 802., 803., 804., 820., ESENLER sk bölgelerinde 02/03/2022 10:00:00 - 02/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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