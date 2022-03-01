İSTANBUL (Haberler.com) - 1 Mart Salı günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik olmayacak ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 1 Mart Salı günü Arnavutköy, Avcılar ve Bağcılar ilçesinde yaşanacak elektrik kesintisi ne zaman bitecek ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 3 ilçede yaşanan elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak ve ne zaman elektrikler gelecek insanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi? 1 Mart Salı İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Detaylar haberimizdedir…

1 MART SALI İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 12317643

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, AHENK, BAYKAN, BAĞIŞ, BEDRİYE, BEHLÜL, BELEDİYE, BERKAY, BOĞAÇHAN, BİLKAN, BİRTAN, DAL, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ERSEVEN, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FATİH, GENÇ OSMAN, GÜZEL, GÜÇ, KADIOĞLU, KARATAY, KUŞDİLİ, KÖPRÜLÜ, MÜLK, NAZENİN, NENE HATUN, NURSU, NURÇİN, NİŞAN, OFLAZ, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SELMAN, SUNGUR, TAHTAKALE, TEPEÖREN, TÖRE, TÜRKER, YENİBAYIR, YUSUFELİ, ZÜLAL, ÖYKÜM, ÖZHAN, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHİKA sk/ İSLAMBEY mah FATİH, GÜLCÜ, YILDIRIM BEYAZIT sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgelerinde 01/03/2022 01:00:00 - 01/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 12380316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah FATİH sk bölgelerinde 01/03/2022 09:30:00 - 01/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 12317512

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, DEMİR, MENEKŞE, PINAR, REŞİTPAŞA, İNCESU sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 12335317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ADİL, AKSU, ALACA, BADEM, BAHÇE, BALABAN, BANKACI, BEYAZZAMBAK, CEMRE, CUMHURİYET, DİNÇER, EMEKLİ, ERENCAN, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, FULYA, GAZETE, GÜNGÖR, GÜVEN, HİKMET, IŞIK, MEZARLIK, PERİ, RAHMİ REİS, SEBAT, TESİSLER AMBARLI YOLU, UĞURLU, YUNUS EMRE, YÜCEL, ŞAHİN, ŞEHİT ABDULLAH KALA sk bölgelerinde 01/03/2022 09:30:00 - 01/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 12317514

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ÖNDER sk bölgelerinde 01/03/2022 13:00:00 - 01/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 12327316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., FATİH, OSMAN GAZİ sk/ ÇINAR mah FATİH sk// ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 228., 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296. ÇIKMAZ, GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk/ TUNA mah 708., 711., 712., 714., 716., BAĞCILAR, GAZNELİLER, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk bölgelerinde 01/03/2022 00:01:00 - 01/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 12328316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2067., 2072., OSMAN GAZİ sk// ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk/ TUNA mah 707., 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 01/03/2022 04:00:00 - 01/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 12036084

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1487., 1492. sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 12317607

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk/ SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 12284325

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 434., 435., 446., 451. sk bölgelerinde 01/03/2022 10:00:00 - 01/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 12317668

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., CAHİT SITKI TARANCI sk/ YAVUZ SELİM mah 1013., 1073., 1075., 1077., 1101., 1103., CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET sk/ YENİMAHALLE mah 1102., 1565., 1566., 1567., 1584., 1585., 1587., 1588., 1589., 1590., 1591., AHMET KABAKLI, BAĞCILAR ASFALTI, BİRLİK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 01/03/2022 12:00:00 - 01/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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