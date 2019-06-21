İstanbul Ekonomi Araştırma'dan 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark 5 puan

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan 23 Haziran İstanbul seçimine ilişkin son anket sonucu kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, Millet İttifakı İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, 5 puanlık farkla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiliyor.

İMAMOĞLU YÜZDE 52,11 - YILDIRIM YÜZDE 47

23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul seçimine yönelik son araştırma sonuçlarını açıklayan İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, 17-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul çapında 1500 kişi ile, bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle, gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu yüzde 52,11, Binali Yıldırım yüzde 47, Necdet Gökçınar ise yüzde 0,84 oy alıyor.

Araştırmayla ilgili raporda şu ifadelere yer verildi:

Bu raporun veri kaynağını oluşturan, 17-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul çapında 1.500 kişi ile, bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle, gerçekleştirdiğimiz araştırmanın sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldığında iki aday arasındaki farkın Ekrem İmamoğlu lehine 5 puan olduğu değerlendirilmektedir. İstanbul Ekonomi Araştırma'nın, 23 Haziran 2019 İstanbul tekrar seçimleri için resmi oy oranı tahmini Ekrem İmamoğlu için %52,11 ve Binali Yıldırım için %47'dir. Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar'ın oy oranının %0,84 olduğu değerlendirilmektedir.