İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
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Habertürk, İstanbul, TV, Güncel

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, İstanbul'da 10 günde 13 milyon adet ücretsiz maske dağıttıklarını açıkladı. Sarıalioğlu, "Eczanelerde bu tempoda maske dağıtmamız sürdürülebilir gibi durmuyor. Belediyeler ve muhtarlıklar devreye girmeli" dedi.

21.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:48
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, koronavirüs salgını nedeniyle devlet tarafından vatandaşa verilen ücretsiz maskelerin dağıtımıyla ilgili yeni bilgiler verdi.

Habertürk TV'ye konuşan Zafer Cenap Sarıalioğlu, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtıyor. 20-65 yaş dışında kalan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin maske taleplerini karşılayamıyoruz. 20-65 yaş grubunda olup kronik rahatsızlığı olanlar da evden çıkamadıkları için maske alamıyorlar.

"10 GÜNDE 13 MİLYON MASKE DAĞITTIK"

Geçen hafta sonundan itibaren, yaklaşık 10 gündür maske dağıtmaya devam ediyoruz. İstanbul'da şimdiye kadar yaklaşık 13 milyon maske dağıttık.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu

"BELEDİYELER VE MUHTARLIKLAR DEVREYE GİRMELİ"

Ancak bu dayanabilir bir tempo değil. Bu tempoda maske dağıtmamız sürdürülebilir gibi durmuyor. Eczanelerimizde maske dağıtımı dışında rutin işlerimizi yapamaz olduk. İlaç hizmetimizi, danışmanlık hizmetimizi veremez olduk. Bizim talebimiz belediyelerin ve muhtarlıkların da devreye girmesi… Maske dağıtımını birkaç elden yapmamız gerekiyor. Yeni düzenlemelere ihtiyacımız var."

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
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