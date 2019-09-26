İstanbul depremi sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı

26.09.2019 14:26

Saat 14:00 sıralarında İstanbul genelinde hissedilen bir deprem oldu. Depremle birlikte büyük bir panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.

İSTANBUL'DA BÜYÜK PANİK

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.? AFAD'dan yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü 5.8 olarak duyuruldu. Depremin ardından vatandaşların endişeli halleri objektiflere yansıdı.

İşte vatandaşların panik anları