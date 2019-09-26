İstanbul depremi sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı

İstanbul depremi sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası panik yaşayan vatandaşlar sokaklara akın etti. Sokağa çıkan vatandaşların endişeli oldukları objektiflere yansıdı.

26.09.2019 14:26

Saat 14:00 sıralarında İstanbul genelinde hissedilen bir deprem oldu. Depremle birlikte büyük bir panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.

İSTANBUL'DA BÜYÜK PANİK

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.? AFAD'dan yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü 5.8 olarak duyuruldu. Depremin ardından vatandaşların endişeli halleri objektiflere yansıdı.

İşte vatandaşların panik anları

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YORUMLAR (3)

  • MÜHENDİS:
    İMAR AFFI İLE! HESAPSIZ KİTAPSIZ EVLERİNE EK YAPANLAR VE BUNA GÖZ YUMANLAR, SIRF İŞİ ALSIN DİYE UCUZ HESAPLARLA STATİK PROJE YAPANLAR! İKİ KURUŞ İÇİN YAPI DENETİMİ İŞİNİ YAPMAYAN DENETÇİLER! BÜTÜN GÜN MASA BAŞINDA OTURAN BELEDİYE PERSONELLERİ! DEPREM YÖNETMELİĞİNDEN Bİ HABER BAKANLIK PERSONELLERİ! VE BUNA GÖZ YUMAN HALKIMIZ! VE SONUNDA DENİZ KUMU KULLANAN MALZEME ÇALAN İNSAFSIZ MÜTEAHHİT! AYDA BEŞ KURUŞ KAZANACAK DİYE DİPLOMASINI SATAN MÜHENDİS! ÇOK BİLMİŞ USTALARIMIZ!
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  • ADİOS AMİGOS:
    Bu deprem acaba büyük depremin habercisimi bilim insanları araştırmalı yoksa fay kırıldımı deprem olmayacakmı istanbullulara ve deprem bölgesindeki insanlar aydınlatılmalı evlerine girsinlermi girmesinlermi bilgi istiyoruz..........
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