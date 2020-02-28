Avrupa'ya göç etmek isteyen Suriyeli mülteciler, İstanbul'dan Edirne'ye yola çıktı
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Avrupa'ya göç etmek isteyen Suriyeli mülteciler, İstanbul'dan Edirne'ye yola çıktı

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar almasının ardından İstanbul'un birçok noktasından göçmenler minibüs ve taksilerle Edirne'ye gidiyor.

28.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:55
Avrupa'ya göç etmek isteyen Suriyeli mülteciler, İstanbul'dan Edirne'ye yola çıktı

'da birçok noktadan göçmenler minibüs ve taksilerle 'ye gidiyor.

İstanbul'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine Zeytinburnu'nda toplanan göçmenler, tuttukları minibüsler ve taksilerle Edirne'ye doğru yola çıktı.

İşte İstanbul'da çekilen o görüntüler;

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: İstanbul'dan göçmenler Edirne'ye gidiyor
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