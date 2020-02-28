Avrupa'ya göç etmek isteyen Suriyeli mülteciler, İstanbul'dan Edirne'ye yola çıktı

28.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:55

İstanbul'da birçok noktadan göçmenler minibüs ve taksilerle Edirne'ye gidiyor.

İstanbul'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine Zeytinburnu'nda toplanan göçmenler, tuttukları minibüsler ve taksilerle Edirne'ye doğru yola çıktı.

İşte İstanbul'da çekilen o görüntüler;

Kaynak: DHA

Haber Videosu