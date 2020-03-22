İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
22.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:58
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Otogarında düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında, şeffaf poşetler içerisinde 599,68 gram toz esrar, 21,4 gram metamfetamin ve 1,1 gram kokain bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA