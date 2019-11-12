İstanbul'daki sis manzarasında yüksek binalar dikkat çekti
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İstanbul'daki sis manzarasında yüksek binalar dikkat çekti

İstanbullular bu sabah yoğun sisle uyandı. İstanbul'u etkisi altına alan sis, güzel manzaralar ortaya çıkardı. Ajansların servis ettiği fotoğraflarda, İstanbul silüetini bozan yüksek binalar ise dikkat çekti.

12.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:40
İstanbul'daki sis manzarasında yüksek binalar dikkat çekti

İstanbul'un birçok ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis görülmeye başlandı, bazı noktalarda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sisle birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Kartpostallık manzaralarda dikkat çeken ise yüksek binalar oldu.

YÜKSEK BİNALAR MANZARAYI BOZUYOR

İstanbul'da etkisini gösteren sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü. Sisin oluşturduğu hayranlık uyandırıcı manzara havadan görüntülendi.İstanbul'da sisin etkisini göstermesiyle binalar puslu havaya büründü. Fakat, sislerin bile üzerinde duran ortalama 200 metre yükseklikte bulunan yüksek yapılar, objektiflere yansıdı.

İşte ajansların servis ettiği o fotoğraflar;

Kaynak: AA
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