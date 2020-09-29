İstanbul'daki etkili yağış esnafı da vurdu
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İstanbul'daki etkili yağış esnafı da vurdu

29.09.2020 15:48 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:51
İstanbul'daki etkili yağış esnafı da vurdu

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış ve dolu esnafı da olumsuz etkiledi.

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış ve dolu esnafı da olumsuz etkiledi. Yenibosna'da bulunan bir işletmede su baskınları sebebiyle maddi hasar oluştu.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve dolu sebebiyle taşkınlar sonucu yollarda araçlar mahsur kalırken, bazı iş yerlerini de su bastı. Yenibosna'da metro inşaatının yanında bulunan bir restaurantın girişleri de sular altında kaldı. İşletme sahibi Murat Başaran, uzun süredir aynı problemle karşılaştıklarını, belediyeye müracaat etmelerine rağmen bir netice alamadıklarını savundu.

Yağmur yağdığı günlerde iş yapmakta zorlandıklarını dile getiren Başaran, "Burada bir sürü iş yer ve çalışan var. Yaklaşık 4 yıldan beri aynı manzaraları yaşıyoruz. Belediyenin bütün mercilerine müracaat ettiğimiz halde buralar için herhangi bir önlem alınmadı. Burada bir sürü insan ekmeğinin peşinde koşuyor. Birileri burada para kazanıyor, birileri de cefa çekiyor. Şuradaki kepazeliğe bakar mısınız? Bunları yaşamaya mecbur muyuz? Belediye yetkililerine sesleniyorum; sizi kucaklayacağız diye gelip bizi sularda boğmak mı niyetleri? 2018'den beri buradayız. Etrafımız metro inşaatıyla kapalı. Böyle yağmurlu havalarda biz kesinlikle iş yapamıyoruz. Neredeyse müessesemizi kapatma noktasına geldik. Bizim dükkanlarımızdaki zararları kim karşılayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem bey, siz gelirken; 'Biz İstanbul halkını kucaklayacağız' diye gelmiştiniz. Ama umarım gördüğünüz manzaranın farkındasınızdır. Siz bizi kucaklamıyorsunuz, şu anda boğuyorsunuz. Git gide de uçuruma atıyorsunuz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul'daki etkili yağış esnafı da vurdu
İstanbul'daki etkili yağış esnafı da vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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