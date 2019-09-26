İstanbul'daki depremle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama!

26.09.2019 15:49

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Büyük paniğe neden olan depremle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında "Şu an itibariyle 28 artçı hissedildi. Daha da devamı mümkün olan bir durum. daha sonra artabilir " ifadelerini kullandı.