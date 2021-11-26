İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde "Efsane Cuma" yoğunluğu yaşanıyor - Haberler
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İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde "Efsane Cuma" yoğunluğu yaşanıyor

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde

İstanbul'da "Efsane Cuma" kampanyası dolayısıyla bazı alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluştu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Efsane Cuma" kampanyası dolayısıyla bazı alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluştu.

Birçok firmanın yaptığı indirimli kampanyalardan yararlanmak isteyenler, alışveriş merkezleri önünde kuyruk oluşturdu. Sırada bekleyen vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. Bazı mağazalarda ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında müşteriler gruplar halinde içeri alındı.

Şişli'deki bir alışveriş merkezi önünde güvenlik görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sık sık uyarılarda bulundu.

Bakırköy ve Esenyurt'ta da bazı alışveriş merkezlerinde yoğunluk gözlendi.

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AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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