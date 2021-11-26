İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde "Efsane Cuma" yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Efsane Cuma" kampanyası dolayısıyla bazı alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluştu.

Birçok firmanın yaptığı indirimli kampanyalardan yararlanmak isteyenler, alışveriş merkezleri önünde kuyruk oluşturdu. Sırada bekleyen vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. Bazı mağazalarda ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında müşteriler gruplar halinde içeri alındı.

Şişli'deki bir alışveriş merkezi önünde güvenlik görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sık sık uyarılarda bulundu.

Bakırköy ve Esenyurt'ta da bazı alışveriş merkezlerinde yoğunluk gözlendi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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