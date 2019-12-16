İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı
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İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, İstanbul Boğazı'ndaki geçişleri engelledi. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte transit gemi geçişleri kapatıldı.

16.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:00
İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı

yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisini sürdürdüğü görüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul Boğazı sabah saat 05.08'den itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sarıyer ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı.

SİLİVRİ'DE YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR

'de de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Kaynak: DHA
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