İstanbul'da Yarın Çok Sayıda Yol Trafiğe Kapatılacak

İstanbul Valiliği, yarın yapılacak olan 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı için, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhları açıkladı.

Açıklamaya göre, trafiğe kapatılacak yollar ve saatleri şöyle:

SAAT 06.00 İTİBARİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Sultanahmet Meydan, Ayasofya Meydan ve At Meydanı, Dalbastı Sokak, Torun Sokak, Küçük Ayasofya Caddesi, Aksakal Sokak

SAAT 10.00 İTİBARİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Çatladıkapı sahil kuzey u dönüşlerinden sahil güneye dönüş, Galata Köprüsü Çatladıkapı ışıklar arası yarış parkuruna göre kısa süreli kapama yapılacak. Sahil Kennedy Caddesi güney yoldan gelen akım, Çatladıkapı M-oil mevkiinden u dönüşü yaptırılacak u dönüşlerinden Sirkeci istikameti, Avrasya Tüneli'nden gelen akım Yenikapı'dan Gazi Mustafa Kemal Paşa bulvarına yönlendirilecek, Ragıp Gümüş Pala Caddesi Unkapanı köprü istikameti, Mürsel Paşa Caddesi Kadın Eserleri Müzesinden akım u çektirilip geri çevrilecek. Galata Köprüsü Eminönü istikameti, Atatürk Köprüsü Aksaray istikameti, Atatürk Bulvarı Aksaray istikameti, Gazi Mustafa Paşa Caddesi Aksaray istikameti, Sahil Kennedy Caddesi kuzey istikameti (Galata Köprüsü ile Eski Havalimanı Caddesi Havuzlu Kavşak arasında kalan cadde ve sokaklar), Rauf Orbay Caddesi havuzlu kavşak istikameti, Atatürk Havalimanı Caddesi D-100 istikameti, Atatürk Havalimanı Caddesi'nden E5 kuzey yan yol bağlantı, Basın Ekspres yolundan D-100 kuzey yan yol ve transit yola katılım, D-100 kuzey yoldan gelen akım Atatürk Havalimanı Basın Ekspres yolu ayrımından D-100 Sefaköy istikametine verilmeyip Basın Ekspres ve Atatürk havalimanı istikametine verilecek, D-100 kuzey yoldan gelen akım Atatürk Havalimanı Basın Ekspres yolu ayrımından haramidere asfaltı arası güzergâha bağlanan cadde ve sokaklar, Yukarıda belirtilen güzergâhlara bağlanan cadde ve sokaklar uygun noktalardan bisiklet turu tedbirleri bitinceye kadar kapatılacak.

SAAT 11.00 İTİBARİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

D-100 Gürpınar Köprüsü Katılım, D-100 Tüyap Girişi, D-100 Tüyap Çıkışı, D —100 yan yol ayrımı (spotçular önü), D-100 Tüyap yan yol katılım (spotçular önü), S virajları u dönüşü ayrımı, Doğa Koleji önü yan yol ayrımı, Doğa Koleji önü yan yol katılım, S virajları u dönüşü katılım, D- 100 Büyükçekmece ayrımı (anıt yanı), Büyükçekmece ayrım ve katılım (Akbank karşısı), Atirus karşısı otobüs durakları içi,

Atirus karşısı üstgeçit altı, Büyükçekmece Kaymakamlık ayrımı, Büyükçekmece Eczane Durağı ayrımı ve katılımı, Büyükçekmece yan yol ayrımı, Karayolları önü katılım, D- 569 yol ayrımı (ak parti binası önü), AK Parti binası önü katılım, Mimarsinan BP petrol giriş ve çıkışı, İETT Mimarsinan durağı yanı, Mimarsinan büyük dizayn çiçekçilik yanı (Shell karşısı), İETT E-5 Mimarsinan durağı ayrım ve katılım, Mimarsinan total benzinlik önü girişi, Büyükçekmece Devlet Hastanesi yan yol girişi, Büyükçekmece Devlet Hastanesi yan yol çıkışı, Mimarsinan mezarlık karşısı (imam hatip yanı), Gaşık lokantası yanı (Çetaş karşısı), Nazar Mobilya Vestel yanı (Peugeot karşısı), Bir dünya fidancılık yanı (Final Anadolu lisesi karşısı), Ay Huzurevi yanı, Shell petrol giriş ve çıkışı, Aymerkez yanı Kubilay Caddesi girişi, Aymerkez girişi, Aymerkez Aydınlı çıkışı, Malatya pazarı ve sokak girişi, Malatya pazarı çıkışı, Oba ekspres avm (Theorie mağazası girişi), Opet (dalgıçlar petrol) giriş ve çıkışı, Mimaroba ayrımı, Batıköy İETT durağı giriş ve çıkışı, Kösedağ tel çit yanı katılım, Aytemiz (maç) petrol giriş ve çıkışı, Ova et lokantası yanı sokak giriş ve çıkışı, Stop çit yanı sokak girişi, Güzelce altgeçit ayrımı ve katılımı, İstan Emlak yanı katılımı (Bizim Evler karşısı), Güzelce sapağı İETT durağı yedi yaman otopark girişi, BMC Plaza yanı yan yol, Güzelce jandarma karakol ayrımı, Güzelce jandarma karakol yan yol katılımı, İETT Güzelşehir durağı Fatih sitesi, Güzelşehir sitesi ana girişi, Güzelşehir sitesi D — 100 katılımı, Nilüfer-2 sokak girişi, Lalapaşa Caddesi girişi, Yanar Şömine önü Şafak Sokak D — 100 katılımı, Enkel asma iskele 543 sokak girişi, Yenimahalle İETT durağı mülk sokak girişi, Yenimahalle İETT durağı kader-2 sokak girişi, Kumburgaz Yalı Caddesi girişi (gemiciler market karşısı), Kumburgaz yan yol girişi, Kumburgaz S-oil petrol giriş ve çıkışı Kumburgaz köprübaşı yan yol girişi, Kumburgaz köprü bitimi D — 100 katılımı, Kumburgaz yan yol ve Burgaz Caddesi D-100 katılımı, Zafer emlak yanı Silivri Caddesi ve 27. Sokak katılımı, Elazığlı çiğ köfteci yanı şahlan sokak girişi, Kar sokağı (Akkaya emlak yanı girişi), Asya dürüm yanı Süleyman Şah Caddesi girişi, Kumburgaz gökkuşağı market önü yan yol katılımı, Kamiloba opet yanı şark sokağı girişi, Kamiloba opet (sürpa yapı) petrol giriş ve çıkışı, Ertürkler demir doğu tarafı ara sokak, Ertürkler demir ile Haliloğluları arası ara sokak, Kumburgaz Polis Merkezi İstikbal Caddesi giriş, Eyüpsultanlı çiçekçilik yanı emek sokak, Maltis et lokantası yanı Büyüksinan Caddesi girişi, Kumburgaz BP petrol girişi ve Bahçıvanlı Sokağı girişi (Princess hotel karşısı), BP ve arya düğün salonu çıkışı, Kamiloba ışıklı kavşak ve durak içi, Mavili balıkçı restoranı yanı azimkent sokağı girişi,Gözde kuruyemiş yanı yaprak 1 (taka) sokağı girişi, Hisar havuz yanı meriç1 (sumak) sokağı girişi, Metsan yapı market yanı yağız sokak girişi, Mar alimünyum yanı ara sokak, Ar-ge home yanı ara sokak, Petrol ofisi (atak akaryakıt) giriş ve çıkışı, Petrol ofisi yanı yan yol katılımı, Kamiloba İETT durağı ulu önder caddesi katılımı, Özkersan ahşap fabrikası önü Üstündağ yalı karşısı ara sokak, Nazo ana yanı meyveciler sokağı ve yan yol katılımı, Saray emlak sadabat sokak girişi, Aslanlar grup yanı istasyon caddesi (eski hotel yanı), Celaliye Temizel Sokak girişi, Celaliye D-100-04/038 bulunan ara sokak, Celaliye kardelen peyzaj yanı (özge sokak), İmkar mutfak yanı toprak ara yol (Celaliye ışıklı kavşağa 50 metre kala), Celaliye trafik ışıkları (kavşak), Oğuzhan mermer yanı uygar sokak girişi, Alp yapı market yanı ismet paşa caddesi girişi, Celaliye üç pınar sokağı girişi, Çakır sitesi yanı ara sokak (suthem makineye 50 metre kala), Celaliye Nilay Sokağı girişi, Celaliye Murat Bey Caddesi girişi (d-100 —04/037), Celaliye çevrim sokak girişi, Celaliye sahip caddesi girişi, Celaliye apaydınlar caddesi girişi, Celaliye köfteci Osman ağa yanı eczacılar caddesi girişi, Celaliye Basın Kent 3 sitesi yanı ara sokak, Celaliye mc gayrimenkul yanı dönence sokak girişi, Kudanlı et lokantası girişi, Alim Auto ve yan yol girişi, Selimpaşa gökkuşağı market ve yan yol girişi, Selimpaşa gökkuşağı market ve yan yol çıkışı, Selimpaşa energy petrol girişi, Selimpaşa energy petrol çıkışı, Selimpaşa Marmara tel-çit yanı 2053 sokak girişi, Selimpaşa jandarma karakolu yanı 2092 sokak girişi, Selimpaşa Güzel kent sitesi yanı 2090 sokak girişi, Selimpaşa trafik ışıkları (kavşak), Selimpaşa A-101 yan yol çıkışı, Selimpaşa onur market yan yol çıkışı, Selimpaşa 2041 sokak çıkışı, Selimpaşa 2042 sokak çıkışı, 6 Selimpaşa Shell (trend) petrol giriş ve çıkışı, Selimpaşa çakallı menemencisi çıkışı, Selimpaşa bim yanı 200. Cadde çıkışı, Selimpaşa üst geçit altı ara sokak, Selimpaşa meydan, Selimpaşa lastikçi yanı ara sokak, Selimpaşa kıraathane yanı 2004 sokak girişi, Selimpaşa otoyol ayrımı, Selimpaşa köprü üstü kavşağı, Selimpaşa D-100 otoyol kesişimi (gişe çıkış trafiği), Selimpaşa 605.cadde İETT durağı yanı, Selimpaşa üst geçit yanı toprak ara yol, Bahçem et lokantası giriş ve çıkışı, Selimpaşa çağlar şömine yanı yan yol ayrımı, Selimpaşa yalçın sitesi İETT durağı yanı katılım, Selimpaşa naturel fabrikası yan-yol çıkışı, Selimpaşa ontex fabrikası ayrımı, Sim-brode önü yan yol katılımı, D-100-04/030-100 metre saray deniz malzemesi önü yan-yol katılımı, Petrol ofisi (beren petrol turizm a.ş) giriş ve çıkışı, Fulya caddesi (Kavaklı muayene istasyonu girişi), Candan anaokulu yanı, Odak okulları (Faruk Güllüoğlu) giriş ve çıkışı, Garden et lokantası giriş ve çıkışı, Kavaklı Ortaköy ayrım ve katılımı, Silivri opet Kartalkaya petrol girişi ve çıkış, Muratçeşme İETT durağı yanı İrem Sokak, Ay-1 gross market yanı (hicret emlak) toprak yol, Gazi caddesi BP petrol yanı, Silivri BP mesut petrol giriş ve çıkış, Emka enerji yanı ara yol, Silivri çekoil giriş ve çıkışı (iki çıkış mevcut), Remax maya gayrimenkul (iş yeri içinden geçiş var), Silivri şehir merkezi ayrımı, Silivri otogar karşısı yan yol katılım, Silivri yan yol ayrımı, Silivri trafik ışıkları (kavşak), Silivri derya sokağı ayrımı, Silivri jotum boya önü yan yol, Silivri küçük sokağı girişi, Silivri sümbül sokağı girişi, Silivri şirin sokağı girişi, Silivri Kamuran Sokağı girişi, Silivri karanfil sokağı girişi, Silivri otoyol bağlantı ayrımı, Silivri otoyolu bağlantı katılımı, Silivri gökkuşağı market önü yan yol ayrımı, Silivri yan yol bağlantı ege seramik önü, Silivri Shell petrol giriş ve çıkışı, Silivri bitiş levhası yanı sesan fabrikası girişi, D — 100 sinekli ayrımı, Sinekli köprüsü İstanbul istikameti dönüş ayrımı, Sinekli yolu katılım, Silivri sanayi girişi — 1, Silivri sanayi girişi — 2, Silivri avm girişi, Silivri avm çıkışı (teleset girişi), Star life villaları girişi, Altınorak sitesi alt geçit ayrımı, Altınorak sitesi alt geçit katılımı, Altınorak Bosna çiftlik girişi (unsur çıkmazı), Cezaevi trafik ışıkları (kavşak), Yargıç çıkmazı (çiftlik yolu), Mavi yelken (ak un) alt geçit ayrımı, Mavi yelken (ak un) alt geçit katılımı, BP (Silivri turizm petrol a.ş.) Giriş ve çıkış, Sarten fabrikası girişi, Marmara makine girişi, 4 otoyol bağlantı (kınalı kantar karşısı) kesişimi, Petrol ofisi (kemer akaryakıt) giriş ve çıkış, Kınalı millet caddesi girişi, D-100 çorlu ayrımı, Masal köy karşısı çorlu katılım, Kınalı yan yol ayrımı, Gümüşyaka trafik ışıklarına 50 metre kala yan yol ayrımı, Gümüşyaka trafik ışıkları (kavşak), Gümüşyaka yan yol ayrımı üst geçit altı, Tekirdağ il sınırı alt geçit yan yol ayrımı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

O-3 hal yolu, D-100 kuzey güney yol haliç Basın Ekspres güzergâhı arası, D-100 güney yol, D-100 kuzey yan yol Sefaköy haramidere kavşak arası, Sahil Kennedy güney yol, TEM kuzey güney yol, Adnan Menderes Caddesi, Turgut Özal Caddesi, Avrasya tünel Fevzipaşa Caddesi, Kadir Has Caddesi, Gazi Mustafa paşa caddesi taksim istikameti, Atatürk Bulvarı taksim istikameti, Tersane Caddesi, Haliç köprü, Abay Caddesi, 10. Yıl Caddesi, Yedikule Caddesi, Atatürk havalimanı caddesi sahil istikameti, Küçüklanga Caddesi, Ekrem kurt bulvarı, Strasburg caddesi, Adnan kahveci bulvarı, Basınköy Florya Caddesi, Eski Havalimanı Caddesi, Yeşilköy Caddesi, Haramidere Gülpınar köprülü kavşaklar arası yan yol, Gürpınar kavşağı, Büyükçekmece arası yan yollar, Büyükçekmece Tekirdağ arası yan yollar ile, 4 otoyolu ve tüm ilçe içi yollar.