İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı
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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı

İstanbul'da gün içerisinde başlayan yağışlı hava, trafiği olumsuz etkiledi. İBB trafik yoğunluk haritasındaki verilere göre, saat 18.20 itibariyle yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı.

11.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:14

'da gün içerisinde başlayan yağışlı hava, mesainin bitimiyle birlikte trafiği olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluk haritası yüzde 78'i buldu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İstanbul'da gün içerisinde etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava, mesainin bitimiyle birlikte ve TEM Otoyolu'ndaki trafiği durma noktasına getirdi. Evine gitmek isteyen vatandaşlar saatlerce trafikte bekledi. Bazı noktalarda yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

YOĞUNLUK YÜZDE 78'LERE ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluk haritasındaki verilere göre saat 18.20 itibariyle yüzde 78'lere ulaştı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı
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