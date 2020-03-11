Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
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Cevizlibağ, Güncel

Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın dün gece açıklanmasının ardından İstanbullular güne maske takarak başladı.

11.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:46

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın dün gece Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından tedbirlerini artıran İstanbulluların toplu taşımayı kullanırken maske taktıkları görüldü.

Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs mart ayı itibarıyla Türkiye'ye de geldi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bir kişide hastalık tespit edildiğini açıkladı.

"OKULLARIN TATİL OLMASINI İSTİYORUM"

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbullular, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Metrobüse binen bazı vatandaşalar maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü. Altunizade metrobüs durağında Enes Tuncer, "Tedbirimi önceden alıyorum. Metrobüse bineceğim. Okulların tatil olmasını istiyorum" dedi. Gökhan Kılıçaslan ise, "Ciddi bir salgın var dünya çapında. Herkesin gerekli önlemi almasını istiyorum. Toplu ulaşımı kullanacağım. Herkesin önlemini almasını istiyorum" diye konuştu.

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Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı

Kaynak: DHA

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İlk koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı

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