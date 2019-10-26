İstanbul'da vahşet! Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp bahçeye gömdüğünü itiraf etti

26.10.2019 21:50

Sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği 85 yaşındaki komşusu Hüseyin Seyman ile pikniğe gitme bahanesiyle Bakırköy'de buluşan Ali Malkara, Seyman'ı Silivri'ye götürüp başından tabanca ile vurarak öldürdü. Seyman'ın cesedini dayısının evinin yanındaki bahçeye kazdığı çukura gömen Malkara, olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alındı. Sorguda suçunu itiraf eden zanlı polis ekiplerine Silivri'de Seyman'ı gömdüğü yeri de gösterdi.

İddiaya göre, zanlı Ali Malkara sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği Hüseyin Seyman ile pikniğe gitme bahanesiyle Bakırköy'de buluştu ve Silivri'de dayısının evinin yanındaki bahçeye götürdü. Burada Hüseyin Seyman'ı başından tabancayla vurarak öldüren Malkara, Seyman'ın cesedini bahçeye kazdığı çukura gömdü.

ZANLIYI KAZAK DETAYI YAKALATTI

Yaşlı adamın ailesi ise Seyman için kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 100 saatlik güvenlik kamera kaydını inceledi. İncelemede Seyman'ın Ali Malkara ile birlikte bindiği aracın görüntüsüne ulaşıldı. Malkara'yı kazağının renginden teşhis eden polis ekipleri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen Malkara, polis ekiplerine Silivri'de Seyman'ı gömdüğü yeri gösterdi. Malkara'nın gösterdiği yerde Seyman'ın cesedine ulaşıldı. Seyman'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Ali Malkara ise sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hüseyin Seyman

Kaynak: DHA