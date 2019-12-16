İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 ilçede 115 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 103 şüpheliyi gözaltına aldı.

16.12.2019 07:24 | Son Güncelleme: 16.12.2019 07:34
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı

ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 ilçede 115 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 103 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Beyoğlu ve Bağcılar merkezli 11 ilçede 130 şahsa yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU, SİLAH VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca ve merminin ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 103 kişi emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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