: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı

29.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:21

İstanbul'da akşam saatlerinde ara ara etkisini gösteren yağış nedeniyle yoğun trafik etkili oluyor. Trafik yoğunluğu saat 18.50'de yüzde 83'lere kadar ulaştı. D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

KÖPRÜLERDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Birçok ilçede akşam saatlerinde başlayan yağış, mesai bitişinin de etkisiyle trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluşurken, özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu etkili oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Cep Trafik" verilerine göre şu dakikalarda trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

Kaynak: DHA

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