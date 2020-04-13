İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı - Haberler
İstanbul, Güncel

İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı

İstanbul Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik alınan tedbirlerin saat 05.00'ten itibaren uygulanmaya başlandığını bildirdi. Bu kapsamda maskesiz sürücü ve yolculara para cezası kesilecek.

13.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:18
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı

İstanbul Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler aldı. Alınan tedbirler kapsamında belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında bugün saat 05.00'ten itibaren 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.

Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu ve Kadıköy'deki Otobüs duraklarında sürücü ve vatandaşların maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Maskesi olmayanlar görevliler tarafından maske takmadan toplu taşıma araçlarına binemeyecekleri konusunda uyarıldı. Ayrıca bazı metrobüs şoförlerinin maskenin yanında koruyucu tulum da giyindikleri gözlendi.

MASKESİZ SÜRÜCÜ VE YOLCULARA CEZA KESİLECEK

İstanbul Valiliği, toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler alındığını ve tedbirlerin 13 Nisan 2020 Pazartesi saat 05.00'ten itibaren uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, önlemler kapsamında kara, deniz ve raylı sistemlerde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, İETT, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. vb. bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunlu olduğu, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmayacağı, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanacağı açıklandı.

"AYAKTAKİ YOLCU SAYISI, OTURAN YOLCULARIN YARISINI GEÇMEYECEK"

Açıklamada, toplu taşıma araçlarına "Yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alınması" halinde sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle, koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu alınmayacağı, ayaktaki yolcu sayısının, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılacağı, araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanacağı belirtildi. Ayrıca, seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılacağına da dikkat çekildi. Öte yandan bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfektanı bulundurulmasının zorunlu hale getirildiği açıklandı. Belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.

"YERİNDE BİR KARAR"

Söğütlüçeşme Metrobüs Durağından iş yerine giden Nurettin Kaymak, "Denetimler var zaten, en fazla 20 kişi var ama bizim halkımız kurallara uymuyor. Maskesiz olanların toplu taşımalara alınmaması mantıklı" dedi.Maske takmayanlara idari para cezası uygulanmasının doğru olduğunu söyleyen İsmail Uzunboy, "Çok iyi, gerekli ve yerinde bir karar. Olması gerekeni yaptılar. Hayırlısı olsun diyelim" şeklinde konuştu.

"METROBÜSE BİNEBİLMEK İÇİN ESKİ MASKEMİ TAKACAĞIM"

Maskesini taktıktan sonra metrobüse alınan bir başka vatandaş Ufuk Şimşirci ise, "Almak istemiyorlar, maske de vermiyorlar. Metrobüse binebilmek için eskisini takacağım maalesef" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
İstifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi Haberler
İstifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti Haberler
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü Haberler
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
İzmir polisi, 'Babam sokağa çıkamıyor' diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
İzmir polisi, "Babam sokağa çıkamıyor" diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu
Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Levent Dörter Levent Yamanel Süleyman Soylu
Spor Falcao Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İstifa Twitter Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 10:34:33. #1.15#
title