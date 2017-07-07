İstanbul'da Eylem Hazırlığındaki DEAŞ Hücresi Çökertildi: 29 Terörist Yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişte terör örgütü DEAŞ saflarında çatışmaya katıldıkları ve yeniden Suriye'ye gitme hazırlığı yaptıkları ayrıca İstanbul'da da sansasyonel bir eylem hazırlığında bulundukları iddia edilen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

22'Sİ YABANCI 29 DEAŞ'LI YAKALANDI

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt ile Ümraniye'de belirlenen 20 adrese düzenlenen baskınlarda, 22'si yabancı uyruklu ve 7'si Türk olmak üzere 29 kişi yakalandı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, çok miktarda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.