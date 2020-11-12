İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu
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İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu

12.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:01

İstanbul'da sigara içmenin yasak olduğu bölgeler istanbul.gov.tr adresinde yayınlandı. Yayınlanan listeye göre; 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içmek yasaklandı. Yasağı ihlal edenlere ise 900 TL ceza kesilecek.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kent genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştır" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "İstanbul'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlenmek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 102 numaralı kararı doğrultusunda (İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı genelgesi çerçevesinde; Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren tüm İlimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları Kararları ile belirlenecek, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar),ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına) 39 İlçemizin ayrı ayrı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları ile toplamda 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda sigara içilmesi yasaklanmıştır.

YASAĞA UYMAYANLARA 900 TL CEZA VAR

İstanbul genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır."

İŞTE VALİLİĞİN YAYINLADIĞI O LİSTE

İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu
İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu
İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu
İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu
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