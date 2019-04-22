İstanbul'da Seçim Sonrası İlk Anket: Tercihiniz Değişir mi?

31 Mart yerel seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, 17 Nisan'da mazbatasına alarak göreve başlarken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itiraz başvurusunu yarından itibaren görüşmeye başlayacak. AK Parti ve MHP seçimin yenilenmesini isterken, en büyük gerekçe olarak da, bugüne kadar her seçimde oy kullanabilen ve yasal bir engeli olmayan KHK'lilerin oylarının iptalini istiyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı AK Parti'ye yakın isimlerden Mehmet Ali Kulat'ın yaptığı MAK Danışmanlık, seçimden sonra İstanbul'da yeni bir anket çalışması yaptı.

Kulat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre anketten şu sonuçlar çıktı: