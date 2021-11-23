İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu: İş çıkışı trafik kilitlendi - Haberler
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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu: İş çıkışı trafik kilitlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu: İş çıkışı trafik kilitlendi

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Birçok noktada araçlar adım adım ilerlerken İbb Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk yüzde 75'e ulaştı.

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Maltepe'de E-5'de yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çektiği görüldü. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik yoğunluk haritası saat 17.00 sıralarında yüzde 75 yoğunluk gösterdi.

(Abdul Samet Kaya - Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç/ İHA)

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu: İş çıkışı trafik kilitlendi

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu: İş çıkışı trafik kilitlendi

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