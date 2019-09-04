İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı!

04.09.2019 23:03

İstanbul'un Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkisinde özel halk otobüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

YANGININ SEBEBİ BİLİNMİYOR

Olay, TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkisinde meydana geldi. Otoyolda seyir halinde giden 522ST Sultanbeyli-Mecidiyeköy hattında çalışan özel halk otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÖLGEDE ÇİFT YÖNLÜ TRAFİK OLUŞTU

Otobüs şoförü yangını fark ederek aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları otobüsten tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle bölgede çift yönlü yoğun trafik oluştu. Tahliye edilen yolcular farklı bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

"SULTANBEYLİ'DEN MECİDİYEKÖY'E GİDİYORDUM"

Otobüs şoförü Muharrem Koncaoğlu, "Yolcu vardı boşalttık yolcuları aktarma yaptık. Yaralı yok şu anda. İtfaiyeyi çağırdık, patlama oldu bir anda. Sultanbeyli'den Mecidiyeköy'e gidiyordum" dedi.

OTOBÜSLER NEDEN YANIYOR?

Otobüs Yangınlarını Önleme Derneği yöneticileri otobüs yangınlarına ilişkin "Araçlardaki sıcak suyu sağlayan su ısıtıcılar, fabrika çıkışında suyu 70 derece ısıtacak şekilde düzenleniyor. Türkiye'de fabrika çıkışından sonra su 100 dereceye kaynayacak şekilde ayarlanıyor. Bunun sonucunda içinde su unutulduğu zaman, içindeki plastik yanmaya başlıyor. 2-3 yılda meydana gelen yangınlarda yangınların en büyük sebebi, bu su ısıtıcı bölümünden kaynaklanıyor" açıklaması yaptı