23.10.2019 09:23

İstanbul'da otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi...O anlar kamerada

Fatih'te otobüs şoförü ile yolcu henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi

İSTANBUL - Fatih'te cadde üzerinde seferini yapan halk otobüsü şoförü ile yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Ortalığın bir anda karıştığı küfür, tehdit ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Fatih Atikali Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seferini yapan bir otobüsün şoförü Yavuz Selim durağına geldiği sırada durarak yolcu almak istedi. O esnada iddiaya göre otobüsü şoförü ile şikayetçi bir yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otobüs şoförü yüksek sesle bağıran yolcuya, "istediğin yere telefon aç" derken yolcu ise, "hep böyle yapıyorsun" diyerek karşılık verdi. Tansiyonun iyice yükseldiği olayda otobüs şoförü yolcuya, "in aşağıya" dedi. Yolcunun, "inmiyorum ne yapacaksın?" demesi üzerine adeta çıldıran şoför, "Sen para veriyor musun, bedava biniyorsun. Bedavacı hem para vermiyorsun hem de konuşuyorsun" dedi.

"Hem bedava biniyorsun hem konuşuyorsun"

Tartışma sürdüğü esnada şoför, durakta bekleyenleri almadan birkaç metre ilerleyince yolcularda duruma tepki gösterdi. Aracı durdurarak ayağa kalkan şoför ile yolcu arasında daha da şiddetlenen kavgada şoför defalarca "git çağır polisi, yeter artık yeter" diyerek bağırdı. Bir süre sonra dışarıdaki bekleyen yolculara da, "ne oldu ağabey hayırdır?" diyen şoför ardından küfürleştiği yolcuyu almadan duraktan ayrıldı. Küfür, hakaret ve tehditlerin havada uçuştuğu o kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA