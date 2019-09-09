Milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı başladı! İşte trafikte son durum

09.09.2019 07:34

Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında bugün ders başı yapıyor.

İstanbul 'da ise İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında, İstanbul'da 6 bin 792 okulda toplam 2 milyon 796 bin 674 öğrenci ile 155 bin 39 öğretmen ders başı yapacak.

Yüz binlerce veli çocuğunu okula götürmek için servis kullanacak. Servislerin katılımıyla da trafikte yoğunluk yaşanması bekleniyor.

İşte 07.15 itibariyle İstanbul trafiğinde son durum...

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

İSTANBUL'DA YOL DURUMU

Okulların açılmasıyla birlikte gözler trafik durumuna da çevrildi.

Başakşehir-Tem bağlantı yolunda sağ şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle bir şerif araç trafiğine kapandı.

D100 Beylikdüzü-Büyükçekmece yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı projesi nedeniyle Alibeyköy'de İSKİ ve İGDAŞ tarafından alyapı taşıması yapılacak. Atatürk Caddesi-Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağının kapalı olması trafikte yoğunluğa neden oluyor.