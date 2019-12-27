: Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü

27.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:48

Türkiye'de kış mevsimi etkisini artırarak göstermeye devam ediyor. Ülkenin çoğu ilinde kar yağışları devam ederken, yağışlar bazı illerde ve ilçelerde okulların tatil olmasına da yol açmıştı.

Türkiye'nin metropolü İstanbul'a da mevsimin ilk karı düştü. Milyonlarca insan tarafından beklenen kar yağışı akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un yüksek kesimlerinden biri olan Çamlıca bölgesinde yağan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar bembeyaz olurken, otomobillerin üzerleri de beyaza büründü.

Kaynak: DHA

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