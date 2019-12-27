Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü
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Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü

İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

27.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:48

Türkiye'de kış mevsimi etkisini artırarak göstermeye devam ediyor. Ülkenin çoğu ilinde kar yağışları devam ederken, yağışlar bazı illerde ve ilçelerde okulların tatil olmasına da yol açmıştı.

Türkiye'nin metropolü 'a da mevsimin ilk karı düştü. Milyonlarca insan tarafından beklenen kar yağışı akşam saatlerinde 'nda etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un yüksek kesimlerinden biri olan Çamlıca bölgesinde yağan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar bembeyaz olurken, otomobillerin üzerleri de beyaza büründü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü
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