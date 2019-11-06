İstanbul'da lastiği patlayan minibüs takla attı: Yaralılar var
İstanbul'da Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patlayan bir minibüs takla attı. Kaza sonucu minibüste bulunan bazı kişiler yakalandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İstanbul'da, Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patladığı idiia edilen minibüs takla attı. Kazada yaralılar var.
Kaza saat 18.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametine giden minibüs, tekerleğinin patlamasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, minibüste bulanan yaralılara müdahale ediyor.
VİDEO: İstanbul'da lastiği patlayan minibüs takla attı: Yaralılar var