İstanbul'da kumar denetimlerinde 100 kişiye cezai işlem uygulandı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerinin 24 ve 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 100 kişiye kumar oynamaktan toplam, 181 bin 860 lira para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri 24 Şubat Perşembe akşamı İstanbul genelinde 186 ekip 462 personelin katılımı ile denetim yapıldı. 643 kahvehane, kıraathane, kafe, 39 dernek ve 19 ruhsatsız iş yerinde toplamda, 4 bin 935 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda, çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 6 kişi yakalandı. Kumar oynadıkları tespit edilen 61 kişi hakkında 110 bin 959 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Baskınlarda, kumarda kullanılan 7 kumar makinası 4 bin 120 lira ve 200 dolar para, 9 deste iskambil kağıdı, 80 pul 4 adet zar, 1,5 gram esrar ve kokain bulundu. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 iş yeri mühürlendi.

25 ve 26 Şubat tarihlerinde ise Şişli ve Beyoğlu'nda 48 mekan denetlendi. 9 işyerinin kapalı alanında tütün mamulü tüketildiği, 2 işyerinde TAPDK belgesinin süresinin uzatıldığına dair evrak ibraz edilemediği, 1 iş yerinin mesul müdürlük belgesinin bulunmadığı, 1 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı. 27 Şubat Pazar günü 454 kahvehane, kıraathane, kafe, 27 dernek ve 5 ruhsatsız iş yerinde son denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 8 kişi yakalandı. Kumar oynadıkları tespit edilen 39 kişiye 70 bin 901 bin lira para cezası kesildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 3 kumar makinası, kaptagon uyuşturucu, 2 tabanca ve bunlara ait 17 mermiye el konuldu. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Denetimler polis kameralarınca görüntülendi. - İSTANBUL

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