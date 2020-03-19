İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
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Ümraniye, Güncel

İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan yeni uygulamayla çiftlerin nikah törenine giremeyen yakınları, internet ortamında yayınlanan nikah görüntülerini canlı olarak izleyebilecek.

19.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:08
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler artırılıyor. Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan yeni uygulamayla beraber çiftlerin nikah törenine katılamayan yakınları töreni canlı olarak izleyebilecek.

NİKAH TÖRENLERİ CANLI YAYINLANACAK

İstanbul Ümraniye Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı vatandaşların sağlığını korumak için nikah törenlerine vatandaşların girmesine izin vermezken, bu mutlu anlara tanıklık etmek isteyen çiftlerin yakınları için online nikah uygulaması başlattı. Bu uygulama ile Ümraniye Nikah Sarayı'nda yapılan nikah törenleri, internet ortamından canlı olarak yayınlanacak. Böylece koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah sarayına giremeyen çiftlerin yakınları, bu mutlu anlara internet ortamından yayınlanan görüntülerle ortak olacak.

NİKAH TÖRENİNİ TELEFONLARINDAN CANLI İZLEDİLER

Uygulamanın başladığı Ümraniye Nikah Sarayı'nda gün içerisinde ortalama 15 nikah kıyılıyor. Nikah için gelen çiftler ve şahitler salona alınırken, yakınları koronavirüs tedbirleri kapsamında görevliler tarafından salonun dışında tutuldu. Bu sırada heyecanlı bekleyişini sürdüren aileler ise cep telefonlarından Ümraniye Belediyesinin web sayfasına girerek nikah anını canlı izledi. Nikahı dışarıdan izleyen anne ve babalar, "İçerde olamadığımız için bir burukluk hissediyoruz ama toplumun sağlığı için bu gerekliyse böyle olması gerekiyor. Nikahları canlı yayınladığı için de belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi. Sadece şahitleri içeri alınan gelin ve damatlar da Ümraniye Belediyesine online nikah uygulaması başlattığı için teşekkür etti.

İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İstanbul'daki nikahlara koronavirüse karşı 'online nikah' dönemi

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