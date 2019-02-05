Son Dakika! İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı
Son Dakika! İstanbul Bakırköy sahil yolunda makas atan iki otomobilden biri kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da ticari taksiye çarptı. Kaza sırasında otomobilden fırlayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Bakırköy sahil yolunda makas atan iki otomobilden biri kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da ticari taksiye çarptı. Kaza sırasında otomobilden fırlayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
MAKAS ATARAK İLERLEYEN İKİ ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU
Bakırköy sahil yolunda makas atarak yarıştığı belirtilen araçlar nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 16.00 sıralarında Bakırköy sahil yolu Sirkeci istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Sirkeci istikametinde yarıştığı ve makas atarak ilerleyen iki araç kazaya neden oldu. Feci kazada bariyerlere ardından da taksiye çarpan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (13)
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Yanlarından ferrari ile azrail geçmiş makas öyle olmaz böyle olur demiş.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Makas atana toprak atıyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kurallar cignenmek icin konmustur diyen bir toplumuz biz bu kafanin degismesi icin daha 40 firin lazim.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yanımda oldu kadın bir fırladı yaklaşık 15 metre havadan yere kafa üstü düştü ardından 1 2 metre sürüklendi. Ayridanda araçlar üstünden geçti . Tost makinesinde ki ekmek gibi oldu .Cevap Yaz 2 22 Yayından KaldırFİLİZ: nasıl insanlarsınız siz yahu, allahım sizleri iflah eylesin, bu kadın senin anan, bacın, kardeşin, eşin de olabilirdi, biraz akıl yahu birazTüm 13 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır