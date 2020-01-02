: İstanbul'da kısa süreli kar yağdı

02.01.2020 07:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 07:30

21.00 sularında başlayan kar yağışı Beykoz Çavuşbaşı mevkisinde zaman zaman dolu şeklinde devam etti. Beykoz'un yanı sıra Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde de kısa süreli kar yağışı gerçekleşti.

KISA SÜRDÜ

Avrupa Yakası'nda ise Beyoğlu'nun başta Taksim olmak üzere bazı bölgelerinde kısa süre dolu yağışı görüldü.

KARABÜK-BARTIN

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışının artması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte iki gündür devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Safranbolu-Bartın Karayolu'nda bulunan Ahmetusta Geçidi'nde aniden bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Gece saatlerinde görüş mesafesinin düştüğü yolun ulaşıma kapanmaması için karayolları ekipler kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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