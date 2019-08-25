25.08.2019 10:50

İstanbul'da kazada kepçenin dişlisine saplanan motosikletli genç ağır yaralandı

Karaköy'de gidon hakimiyetini kaybeden motosikletli genç kepçenin dişlisine saplandı

Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

İSTANBUL - Karaköy'de sabahın erken saatlerinde motosikletiyle ilerleyen genç bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen genç yol kenarında park halinde olan kepçenin dişlisine saplandı. Ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Azapkapı Mahallesi Kemeraltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet tamircisi Efe Bozdemir (27), sabah saatlerinde iş yerinden çıkarak 34 ZG 9078 plakalı motosikletine bindi. Genç sürücü cadde üzerinden Eminönü istikametine seyrettiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu Bozkurt, yere savruldu. Metrelerce sürüklenen genç, yol kenarında park halinde olan kepçenin dişlisine saplandı.



Metrelerce sürüklenip dişliye saplandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla ağır yaralı genci dişliden çıkartarak sedyeye koydu. İlk müdahalesi olay yerine yapılan Bozdemir, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan gencin bağırsaklarının ve omuriliğinin zarar gördüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.



"Hızını alamayıp bariyerlere vuruyor"

Kazayı duyan Yasin Ergün, "Saat 06.30 sıralarında 25-30 yaşlarında motosikletli bir genç, hızını alamayıp bariyerlere vuruyor. Bariyerlerle sürüklenip kepçenin ağzındaki o kancalara sırtından giriyor. Onlar girince baya kan akmış. Arkadaşlarımız olay yerinde tampon yapıyor. Ekip geliyor, onlar geldikten sonra da ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Kepçenin dişlisine girmiş. Kan kaybı çok olunca da acil kaldırmışlar" dedi.



Çalışma İBB'ye bildirilmeyince yetkili karakola götürüldü

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı yerde fotoğraflama ve görüntüleme yaptı. Görgü şahitlerinin ifadesinin alındığı olayda trafik polisleri, kazayla ilgili tutanak tuttu. Yapılan çalışma sonrasında olay yerine gelen İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden bir yetkili, cadde üzerinde yapılan çalışmanın bildirilmediğini iddia etti. Polis, semtin en işlek caddesinde iş makineleriyle yapılan çalışmadan sorumlu olan şahsı ifadesini almak üzere Karaköy Polis Merkezine götürdü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA