İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu İstanbul'da bazı bölgelerde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar kar sürprizi nedeniyle şaşkınlığa uğradı.

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu. İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgesinde etkili olan kar yağışı kısa süre etkisini gösterdi. İstanbullular kısa süren kar yağışı sebebiyle şaşkınlık yaşadı. MALTEPE'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR YAĞDI İstanbul'da etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı ilçelerde kısa süreli kar yağışı görülürken Maltepe, Kadıköy gibi ilçelerde gök gürültüsü ve şiddetli yağmur yağdı.