İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da bazı bölgelerde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar kar sürprizi nedeniyle şaşkınlığa uğradı.
18.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:23
İstanbul'da bugün akşam saatlerinde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.
İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgesinde etkili olan kar yağışı kısa süre etkisini gösterdi. İstanbullular kısa süren kar yağışı sebebiyle şaşkınlık yaşadı.
MALTEPE'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR YAĞDI
İstanbul'da etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı ilçelerde kısa süreli kar yağışı görülürken Maltepe, Kadıköy gibi ilçelerde gök gürültüsü ve şiddetli yağmur yağdı.