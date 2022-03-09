Hastaları kandırarak çantalarını çalan hırsız yakalandı - Haberler

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Hastaları kandırarak çantalarını çalan hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hastaları kandırarak çantalarını çalan hırsız yakalandı Hırsızın kaçtığı ve kandırdığı mağdurla asansöre bindirdiği anlar kameraya yansıdı İstanbul genelindeki bazı hastaneleri dolaşarak randevusuz gelen hastaların güvenini kazanıp onların çantalarını çalan hırsız yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Hastaları kandırarak çantalarını çalan hırsız yakalandı

Hırsızın kaçtığı ve kandırdığı mağdurla asansöre bindirdiği anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul genelindeki bazı hastaneleri dolaşarak randevusuz gelen hastaların güvenini kazanıp onların çantalarını çalan hırsız yakalandı. Hırsızın iş üstündeki anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul genelinde bulunan bazı hastanelerde, randevu almadan gelen yaşlı kişilerin çantalarının çalınması üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, yapmış olduğu çalışmalar neticesinde güvenlik kameralarını kullanarak olayı gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etti. Şüpheli şahsın, hastanelere giderek randevusu olmayan yaşlı kişileri belirleyip onlara güven vererek çantalarını alıp kayıplara karıştığı belirlendi.

Kandırma anı kamerada

Şüphelinin görüntüde olayı gerçekleştirdikten sonra hızlıca kaçtığı anlar ve kandırdığı mağdurla asansöre bindiği anlar görüldü. Çok geçmeden kimliği tespit edilen Çetin Ö., Yan kesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlan Çetin Ö. adliyeye sevk edildi.

Hastaları kandırarak çantalarını çalan hırsız yakalandı

Hastaları kandırarak çantalarını çalan hırsız yakalandı

Hastaları kandırarak çantalarını çalan hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - 3. Sayfa

İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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