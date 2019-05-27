İstanbul'da Hangi Aday Önde? Son Anket Geldi

Habertürk'e konuk olan Optimar Araştırma Şirketi Hilmi Daşdemir, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin son anketi paylaştı. Daşdemir, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın 4 puan önünde olduğunu ifade etti.

31 Mart 2019'da yapılan İBB Başkanlığı seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 6 Mayıs'ta iptal edildi. YSK, seçimlerin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Optimar Araştırma Şirketi Hilmi Daşdemir, 23 Haziran'da yenilenecek seçimler öncesinde yaptığı anket sonucunu paylaştı.

İMAMOĞLU 52, YILDIRIM 48

Habertürk yayınında YSK'nın seçimleri iptal etme kararı vermeden önce yaptıkları çalışma sonucunu açıklayan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 52, Binali Yıldırım'ın yüzde 48 oy alacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Daşdemir, YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı açıkladıktan sonra yaptıkları anket sonucunu da 1-2 gün içerisinde açıklayacaklarını ifade etti. Daşdemir, bu ankette farkın biraz azaldığını söyledi.