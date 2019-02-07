İstanbul'da Gökyüzü Bir Anda Kızıla Boyandı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde gökyüzü kızıl bir renge büründü. Gökyüzünde hakim olan kızıl rengin nedeni bilinmezken, vatandaşlar bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINA UĞRADI

İstanbul semalarında dün akşam saatlerinde gökyüzü aniden kızıl renge büründü. Gökyüzünde hakim olan kızıl rengin nedeni henüz bilinmezken vatandaşlar nadir rastladıkları bu durum karşısında şaşkına uğradı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Belirlenmeyen bir nedenden ötürü gökyüzü kızıl renge bürünmesi, havanın toz bulutu veya başka bir nedenden dolayı mı kızıl renge büründüğü bilinmese de özellikle Atatürk Havalimanı civarında oluşan bu durum şaşkınlık içerisinde karşılandı.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONLARINA SARILDI

Oluşan bu durum karşısında kimi vatandaşlar o anları cep telefonuyla çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.

Kaynak: İHA