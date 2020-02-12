İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 135 gözaltı
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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 135 gözaltı

FATİH'te önceden belirlenen 4 adrese birçok adrese göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

12.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:32
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 135 gözaltı
FATİH'te önceden belirlenen 4 adrese birçok adrese göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 135 düzensiz göçmen yakalandı.  

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi. 

ÇATI VE YATAK ALTLARINA SAKLANDILAR

'te operasyon yapılan adreslerden biri de Hoca Gıyasettin Mahallesi, Katip Şemsettin Sokakta bulunan 3 katlı ahşap bir binaydı. Özel harekat polisleri eşliğinde binaya giren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu. Operasyonda 135 Bangladeş ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Yakalananlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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