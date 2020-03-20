İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı Eyüpsultan Camii'nde okunan öğle ezanı sonrası cami hoparlörlerinden "Öğle namazını kılıp milletimizin karşı karşıya korunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim" şeklinde anons yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının cuma namazında ve kandil gecesinde camilerin kapalı tutulacağı yönündeki açıklamalarının ardından öğle ezanı sonrası cami hoparlörlerinden anons yapılarak vatandaşlara uyarı yapıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ CAMİLERE KİMSEYİ ALMADI

Diyanet İşleri Başkanlığının cuma namazında ve kandil gecesinde camilerin kapalı tutulacağı yönündeki açıklamalarının ardından, güvenlik güçleri ilçe genelindeki camilere kimseyi almadı.

ANONSLARLA VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü, dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugün cuma namazı öncesinde tüm camilerin önünde önlem aldı. Eyüpsultan Camii'nde okunan öğle ezanı sonrası cami hoparlörlerinden anons yapılarak vatandaşlara uyarı yapıldı.

"DUA EDELİM"

Yapılan anonsta, "Öğle namazını kılıp milletimizin karşı karşıya korunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizleri ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun" denildi.

Kaynak: İHA