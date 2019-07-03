İstanbul'da deniz suyu analizleri yapıldı...11 plaj kötü olarak derecelendirildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin plajlarında yaptığı analiz sonuçlarını Yüzme Suyu Takip sistemi adı verilen sitede yayınlamaya başladı. Verilere göre İstanbul'da aralarında Büyükada ve Kınalıada'nın da bulunduğu toplam 11 plajda denize girmek "Kötü" olarak değerlendirilirken, 10 plajda denize girmek "Mükemmel", 60 plajda ise denize girmek "İyi" olarak derecelendirildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'nin halka açık tüm plajlarında analizlere gerçekleştirmeye devam ediyor. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre yüzme sezonu boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizleri gerçekleştiriliyor. Analiz sonuçları, yüzenlerin maruz kaldıkları risk seviyesinin değerlendirilmesi, kirliliğin tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için derecelendiriliyor. Mükemmel, iyi, kötü ve girilmesi yasak olarak değerlendirilen plajlardaki verilere vatandaşlar yuzme.saglik.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.

İstanbul için yapılan değerlendirilmelerde ise 81 plaj incelenerek sonuçları gösteriliyor. Belirtilen sonuçlara göre İstanbul'da bulunan 11 plajda denize girmek "Kötü" olarak derecelendirilirken, 10 plajda denize girmek "Mükemmel", 60 plajda ise denize girmek "İyi" olarak gösterildi.

İstanbul'da "Mükemmel" olarak belirtilen 10 plaj

Verilere göre Silivri'de Uyumkent Sitesi Önü, Semizkum Basınkent 4 Site önü, Semizkum çadır ve kamp yeri, Parkköy Sitesi önü, Baskent Sitesi önü olarak belirtildi. Büyükçekmece'de MimarSinan sahili, Tuzla'da ise Belediye Halk Plajı olarak belirtildi. Şile'de Uzunkum Plajı, Uzunkum Plajı (dere yanı) ve Halk Plajı "Mükemmel" olarak derecelendirildi.

İstanbul'da "Kötü" olarak belirtilen 11 plaj

Sitede Beylikdüzü'nde West İstanbul Marina plajı, Bakırköy'de Yeşilköy plajı, Beykoz'da Riva Elmasburnu plajı, "kötü" olarak nitelendirildi.

İstanbulluların sıkça tercih ettiği adalarda da deniz suyu analiz sonuçları kötü çıktı. Buna göre Kınalıada'da Su Sporları Klübü Önü, Vapur İskelesi, Büyükada Yörükali Plajı, Halk Koyu plajı, Aya Nikola Halk plajı, Su Sporları Kulübü önü, Nakıbey plajı ve Sedef Adası Halk plajı "kötü" olarak işaretlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA