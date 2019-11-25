İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti

25.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:25

Haberler.com/ ÖZEL HABER İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde içerisinde kadınların ve çocukların ağırlıkta olduğu minibüs, eli sopalı kişiler tarafından durduruldu. Yolculardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayda saldırganlar, içerideki bağrışlara aldırış etmeden minibüsün camlarını parçaladı.

"KAPIYI AÇIN, ÇOCUK DELİRDİ"

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile sakinleşen saldırganlara, minibüsün içerisindeki yolcular tepki gösterdi. Kaydedilen görüntülerde kadınlardan birinin "Kapıyı açın, çocuk delirdi" dediği duyuluyor.

KAVGANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Araç içerisindeki kadın ve çocukların büyük korkuya kapıldığı olayın hangi sebepten çıktığı bilinmiyor.