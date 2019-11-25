İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
İstanbul Sultanbeyli'de içerisinde yolcu dolu minibüsün önü eli sopalı kişiler tarafından kesildi. Saldırganların kadınların ve çocukların çığlıklarına aldırış etmeden minibüsün camlarını kırdığı olay anı, cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Haberler.com/ ÖZEL HABER İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde içerisinde kadınların ve çocukların ağırlıkta olduğu minibüs, eli sopalı kişiler tarafından durduruldu. Yolculardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayda saldırganlar, içerideki bağrışlara aldırış etmeden minibüsün camlarını parçaladı.
"KAPIYI AÇIN, ÇOCUK DELİRDİ"
Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile sakinleşen saldırganlara, minibüsün içerisindeki yolcular tepki gösterdi. Kaydedilen görüntülerde kadınlardan birinin "Kapıyı açın, çocuk delirdi" dediği duyuluyor.
KAVGANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR
Araç içerisindeki kadın ve çocukların büyük korkuya kapıldığı olayın hangi sebepten çıktığı bilinmiyor.
Haber Videosu: İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti