İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütün 'Kadı'sı gözaltına alındı

07.09.2019 10:27

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütünün sözde 'Kadı'sı M.E.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

TÜRKİYE'YE GELDİĞİNİ ÖĞRENEN EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye Rakka'da DEAŞ terör örgütünün Suriye Rakka yapılanmasında yer alan M.E.B. isimli şahsın yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Zanlının İstanbul'da olduğunu belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan M.E.B. isimli zanlı, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlının yapılan üst aramasında başkasına ait düzenlenmiş bir Suriye kimiliği ve örgütsel dökümanlar da ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİNİN ÖLÜM EMRİNİ VERMİŞ

Rakka'da bir dönem örgütün sözde 'Kadı'sı olarak görev yaptığı öğrenilen zanlının örgüt içinde çok sayıda kişinin ölüm emrini verdiği de tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA