İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak! İşte O Yollar
Sakarya-I·stanbul etabıyla Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek 55. Cumhurbas¸kanlıgˆı Tu¨rkiye Bisiklet Turu dolayısıyla 21 Nisan Pazar gu¨nu¨, bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul'da 21 Nisan Pazar günü birçok yol 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sebebiyle kapalı. Yola çıkacak vatandaşlar ise hangi yolların kapalı olduğunu ve alternatif güzergahların hangisi olacağı belirlendi.
İşte 21 Nisan Pazar günü kapalı olacak yollar:
Saat 13.00 itibariyle;
Şekerpınar Kuzey yol katılım İstanbul istikameti (il sınırı)
Opet Mehmetçik Tesisleri Kuzey yol İstanbul İstikameti TEM otoyolu
Tuzla – Orhanlı gişeler Kuzey yol katılım İstanbul istikameti
Kurtköy gişeler
Kuzey yol katılım İstanbul istikameti
Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul istikameti
Mecidiye gişeler E-80 Kuzey yol katılım,
Sultanbeyli gişeler Kuzey yol katılım İstanbul istikameti,
Kartal – Samandıra gişeler Kuzey yol katılım İstanbul istikameti
Mirkelam tesisleri Kuzey yol katılım İstanbul istikameti
Çamlıca gişeler Güneyden Kuzeye dönüş – yan yol katılım
Mürselpaşa caddesi Unkapanı istikameti (kadın eserleri, kütüphanesi ve bilgi merkezi önünden kapatılacak)
Abdulezelpaşa caddesi Seferikoz sokak çıkışından Unkapanı istikameti kapatılacak
Unkapanı köprü kapatılacak
Atatürk Bulvarı Haşim İşcan alt geçit arası bağlı tüm cadde ve sokaklar
Ragıp Gümüşpala caddesi ve bağlı sokaklar
Prof.Cemil Birsel caddesi ve bağlı sokaklar
Reşadiye caddesi ve bağlı sokaklar
Galata Köprüsü kapatılacak
Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ile Sirkeci arası)
Gülhane Parkı alt kapı girişleri
Ahırkapı iskele sokak
Ahırkapı sokak
Aksakal caddesi
Küçük Ayasofya caddesinden Sultanahmet Meydanı kadar bağlı cadde ve sokaklar
Torun sokak
Dalbastı Sokak
Kabasakal Caddesi
Atmeydanı Caddesi
Pekyhane Caddesi
Üçler Sokak
Sultanahmet Meydan
Sahil Kenddy cadde Zeytinburnu yeni varyanttan – Yenikapı arası bağlı cadde ve sokaklar
Namık Kemal ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeden sahil yoluna katılım
Sahil Keneddy cadde Yenikapı Sirkeci arası bağlı cadde ve sokaklar
Refik Saydam caddesi Şişhane inişleri kapama
Tersane caddesi Perşembe Pazarı kapama
Karaköyden Galata istikametine akım verilmeyecek
Saat 14.00 itibariyle;
0-2 Kozyatağı bağlantı yolu Güney yol Çamlıca ayrımları kapama noktası
0-2 Kozyatağı bağlantısı kuzey yol botanik ayrım kapama noktası
Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir Güney yanyol Kozyatağı – K.Bakkalköy ayrımları kapama noktası
0-1 Güney otoyolu Uzunçayır – Harem ayrımları kapama noktası
Ümraniye İmes Kavşağı Necip Fazıl Bulvarından Kuzey TEM otoyoluna katılım noktaları trafiğe kapatılacaktır
Ataşehir Halk Caddesinden Güney TEM otoyoluna katılım noktası trafiğe kapatılacaktır
D-100 Kuzey yol Harem istikameti, Kozyatağı Köprülü kavşağından itibaren trafiğe kapatılacaktır
Yenisahra Kuzey yanyol ve Karaman caddesinden D-100 Kuzey yola katılım noktası trafiğe katılacaktır
Göztepe köprüden D-100 Kuzeye katılım noktaları trafiğe kapatılacaktır
D-100 Göztepe Kuzey yanyol Ünalan ayrımlarından D-100 Kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacaktır
Uzunçayır Köprü üstü 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü istikametinden D-100 Kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacaktır
Akasya AVM ve Çeçen sokaktan D-100 Kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacaktır
Acıbadem Şehit Emin Çölen sokaktan D-100 Kuzey Yola katılım noktası trafiğe kapatılacaktır
Koşuyolu köprü Lambacı sokaktan D-100 Kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacaktır
Avrasya tüneli tek yönlü olarak kapatılacak. (Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş)