İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak! İşte O Yollar

İstanbul'da 21 Nisan Pazar günü birçok yol 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sebebiyle kapalı. Yola çıkacak vatandaşlar ise hangi yolların kapalı olduğunu ve alternatif güzergahların hangisi olacağı belirlendi.

İşte 21 Nisan Pazar günü kapalı olacak yollar:

Saat 13.00 itibariyle;

Şekerpınar Kuzey yol katılım İstanbul istikameti (il sınırı)

Opet Mehmetçik Tesisleri Kuzey yol İstanbul İstikameti TEM otoyolu

Tuzla – Orhanlı gişeler Kuzey yol katılım İstanbul istikameti

Kurtköy gişeler

Kuzey yol katılım İstanbul istikameti

Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul istikameti

Mecidiye gişeler E-80 Kuzey yol katılım,

Sultanbeyli gişeler Kuzey yol katılım İstanbul istikameti,

Kartal – Samandıra gişeler Kuzey yol katılım İstanbul istikameti

Mirkelam tesisleri Kuzey yol katılım İstanbul istikameti

Çamlıca gişeler Güneyden Kuzeye dönüş – yan yol katılım

Mürselpaşa caddesi Unkapanı istikameti (kadın eserleri, kütüphanesi ve bilgi merkezi önünden kapatılacak)

Abdulezelpaşa caddesi Seferikoz sokak çıkışından Unkapanı istikameti kapatılacak

Unkapanı köprü kapatılacak

Atatürk Bulvarı Haşim İşcan alt geçit arası bağlı tüm cadde ve sokaklar

Ragıp Gümüşpala caddesi ve bağlı sokaklar

Prof.Cemil Birsel caddesi ve bağlı sokaklar

Reşadiye caddesi ve bağlı sokaklar

Galata Köprüsü kapatılacak

Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ile Sirkeci arası)

Gülhane Parkı alt kapı girişleri

Ahırkapı iskele sokak

Ahırkapı sokak

Aksakal caddesi

Küçük Ayasofya caddesinden Sultanahmet Meydanı kadar bağlı cadde ve sokaklar

Torun sokak

Dalbastı Sokak

Kabasakal Caddesi

Atmeydanı Caddesi

Pekyhane Caddesi

Üçler Sokak

Sultanahmet Meydan

Sahil Kenddy cadde Zeytinburnu yeni varyanttan – Yenikapı arası bağlı cadde ve sokaklar

Namık Kemal ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeden sahil yoluna katılım

Sahil Keneddy cadde Yenikapı Sirkeci arası bağlı cadde ve sokaklar

Refik Saydam caddesi Şişhane inişleri kapama

Tersane caddesi Perşembe Pazarı kapama

Karaköyden Galata istikametine akım verilmeyecek

Saat 14.00 itibariyle;

0-2 Kozyatağı bağlantı yolu Güney yol Çamlıca ayrımları kapama noktası

0-2 Kozyatağı bağlantısı kuzey yol botanik ayrım kapama noktası

Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir Güney yanyol Kozyatağı – K.Bakkalköy ayrımları kapama noktası

0-1 Güney otoyolu Uzunçayır – Harem ayrımları kapama noktası

Ümraniye İmes Kavşağı Necip Fazıl Bulvarından Kuzey TEM otoyoluna katılım noktaları trafiğe kapatılacaktır

Ataşehir Halk Caddesinden Güney TEM otoyoluna katılım noktası trafiğe kapatılacaktır

D-100 Kuzey yol Harem istikameti, Kozyatağı Köprülü kavşağından itibaren trafiğe kapatılacaktır

Yenisahra Kuzey yanyol ve Karaman caddesinden D-100 Kuzey yola katılım noktası trafiğe katılacaktır

Göztepe köprüden D-100 Kuzeye katılım noktaları trafiğe kapatılacaktır

D-100 Göztepe Kuzey yanyol Ünalan ayrımlarından D-100 Kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacaktır

Uzunçayır Köprü üstü 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü istikametinden D-100 Kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacaktır

Akasya AVM ve Çeçen sokaktan D-100 Kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacaktır

Acıbadem Şehit Emin Çölen sokaktan D-100 Kuzey Yola katılım noktası trafiğe kapatılacaktır

Koşuyolu köprü Lambacı sokaktan D-100 Kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacaktır

Avrasya tüneli tek yönlü olarak kapatılacak. (Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş)