İstanbul'da bisiklet sürülecek yerler nerelerdir? Bisiklet tarihi
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İstanbul'da bisiklet sürülecek yerler nerelerdir? Bisiklet tarihi

Keyifli ve rahat bisiklet sürmek için adresler nerelerdir? Bisiklet sürmenin faydaları nelerdir? İstanbul'da bisiklet sürülecek yerler nerelerdir? Bisiklet Tarihi

İstanbul'da bisiklet sürülecek yerler nerelerdir? Bisiklet tarihi
29.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:29

Bisiklet kültürünün yavaş yavaş yok olduğu günlerde, tekrar hatırlamalı ve bu kültürün geri gelmesi için çaba göstermeliyiz. Günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp keyifli vakit geçirmek için en iyi alternatiflerden biri, bisiklet sürmektir. Sağladığı sayısız faydaların yanı sıra doğa dostu bu spor çeşidi, keyifli vaktin anahtarı. İstanbul'da bisiklet sürülecek yerleri, sizin için derledik.

İstanbul'da bisiklet sürülecek yerler nerelerdir? Bisiklet tarihi

BİSİKLET TARİHİ

Teknoloji ne kadara ilerlese de bazı bölgelerde bisiklet kültürü devam etmektedir. Masrafsız fakat kat edilmesi gereken yol uzun olduğu için cazibesini korumayı başarıyor. Tarihini incelediğimizde 1817 yılında Karl Von Drais tarafından iki tekerlekli, bisiklete benzeyen aracı icat etti. Zamanla birçok ülkede popüler hale gelen araç, 3 ve 4 tekerlekli yapımına başlandı. Bu süreçten sonra seri üretimine başlanan bisiklet, dağ bisikleti, yarış bisikleti ve elektrikli bisiklet gibi çeşitli versiyonları üretildi. Ekonomik ve vücuda daha sağlıklı bisiklet, temiz ve daha yaşanabilir dünya için vazgeçilmez anahtar. Dünyada 100 milyondan fazla bisiklet olduğu düşünülmektedir. Günümüzde caddelerde otomobil görmeye alışık olduğumuz fakat sağlık ve temiz dünya için gerekli olan bisiklet, kullanım alanları genişletilmeli ve yararları farkına varılmalıdır.

İstanbul'da bisiklet sürülecek yerler nerelerdir? Bisiklet tarihi

İSTANBUL'DA BİSİKLET SÜRÜLECEK YERLER NERELERDİR?

Bisiklet sürmek, yaşamımız boyunca kesinlikle deneyimlemeniz gereken aktivitedir. Eski yıllarda yaygın ulaşım aracı olarak kullanılırdı. Araba üretiminin yaygınlaşması ile bisiklete olan talep azaldı. Sağlıklı, kolay ve masrafsız olması ile son zamanlarda bazı bölgelerde bisiklet sürme oranında artış saptanmıştır. İstanbul karmaşasında bisiklet sürmek için en ideal adresler nerelerdir?

-Caddebostan Sahili: Kadıköy ilçesinde yer alan caddebostan, Uzun sahili ile bisiklet sürmek isteyenlerin uğrak adresi. Çimenlerde dinlenebilir, keyifli ve dolu dolu vakit geçirebilirsiniz.

İstanbul'da bisiklet sürülecek yerler nerelerdir? Bisiklet tarihi

-Adalar: Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği adalar, uzun ve kullanışlı sahilleri ile bisiklet sürmek için idealdir. Heybeliada ve Büyükada en çok tercih edilenler.

-Ortaköy- Yeniköy Sahili: Avrupa Yakası'nın gözde mekanları. Manzarası ve 10,5 km'lik bir uzunluğa sahip sahili ile rahat ve güvenli yolculuk edebilirsiniz.

İstanbul'da bisiklet sürülecek yerler nerelerdir? Bisiklet tarihi

-Polonezköy: Anadolu Yakası'nda bulunmaktadır. Bisiklet kiralama imkanı sunan bu yer, halkın yoğun ilgisi ile karşılaşmaktadır.

-Belgrad Ormanı: Avrupa Yakası'nda spor yapmak için en uğrak nokta şüphesiz Belgrad Ormanı. Temiz havası ve büyük arazisi ile keyifle bisiklet sürebilirsiniz.

-Haliç- Balat Sahili: Bisiklet sürdükten sonra çeşitli aktiviteler için sıklıkla tercih edilir. Kolay ulaşımı ve yakın gezi mekanları bu alanı cazip kılmaktadır.

İstanbul'da bisiklet sürülecek yerler nerelerdir? Bisiklet tarihi

-Rumeli Feneri, Kilyos: Sakinliği ile tercih edilen mekan, bahar ve yaz aylarında deniz sefası ile birlikte tercih edilir.

BİSİKLET SÜRMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kilo vermenize yardımcı olur: Kilo probleminiz varsa bisiklet sürmek size yardımcı olacaktır. Hem eğlenceyi hemde sağlığa bir arada sunan bu egzersiz türü, masrafsız ve keyiflidir. Kas kütlelerinizi en iyi çalıştıran spor çeşididir.

Kalp sağlığına iyi gelir: Bisiklet sürmek kasları çok çalıştırdığı için gerekli olan oksijeni kalpten almak zorunda. Bu durum kalbin daha çok çalışmasını sağlar. Buda kalp sağlığına olumlu etki eder.

Eklem ağrılarını azaltır: Bisiklet sürmek özellikle diz kapağındaki eklemlere çok iyi gelmektedir. Eklemleri diğer sporlara göre daha çok çalıştıran bu spor türü, hareket sağladıkça form kazanmasına yardımcı olur.

Dik durmayı sağlari: Eklemlerin çoğunu çalıştırdığı için duruşunuzda değişecektir. Vücudunuzun şekillenmesine yardımcı olacaktır. Günlük 30 dakika bisiklet sürmek kambur görüntüden sizi kurtaracaktır.

İstanbul'da bisiklet sürülecek yerler nerelerdir? Bisiklet tarihi

Stresi azaltır: Günlük yaşanan stresler, koşturmalar ve yorgunluklar siz farkına varmadan siziz yıpratır. Sonuç olarak sağlık problemleri baş gösterir. Bisiklet sürmek vücutta mutluluk hormonun salgılanmasına yardımcı olur. Zihin ve beden rahatlığının en büyük ilacıdır.

Kolay doğuma yardım eder: Düzenli olarak bisiklet sürüldüğünde, doğum daha rahat olacaktır. Bisiklet sürmek kas kütlesini artırır ve vücuda esneklik verir.

Yaşlanmayı yavaşlatır: Hareketsiz beden kalbi yorar ve buna bağlı olarak vücudun fonksiyonlarında azalma görülür. Düzenli 30-45 dakika bisiklete binmek vücuttaki toksinlerin atılmasına, oksijen düzenine ve kasların çalışmasını sağlar. Bu durumlar yaşlanmanın önüne bariyer kuracaktır.

Uyku kalitesini düzenler: Uyku problemi yaşayan kişilere önerilen bir aktivitedir. Bisiklet sürmek eğlenceli olduğu kadar yorucu bir spordur. Bu yüzden yorgunlukla anında uyumak isteyeceksiniz.

Çevre dostudur: Her yerde görmeye alıştığımız arabalar, çevreye zannettiğinizden daha fazla zarara vermektedir.Daha az maliyetli bisiklet ise tam bir çevre dostudur. Kısa mesafeler tercih edilmesi gerekmektedir.

Kabızlığa iyi gelir: Metabolizmayı çalıştırarak bağırsak hareketlerini düzene sokar. Bu sebeple kabızlık problemlerinden kurtulmak isteyen ve kolon kanserinin önüne geçer.

İstanbul'da bisiklet sürülecek yerler nerelerdir? Bisiklet tarihi

Verimli vakit geçirmeyi sağlar: Yazımızda bulabileceğiniz bisiklet sürme alanları,yeni arkadaşlıklar kurabileceğiniz ortamlar olacaktır. Sosyalleşmek ve verimli vakit için önemlidir.

Tasarruf yapmanızı sağlar: Mazot parasını günden güne arttığı şu günlerde bisiklet, tasarruf etmenizi yardımcı olur. Kısa mesafelerde kullanımı daha rahat, zararsız ve daha sağlıklı bisiklete daha fazla önem vermeliyiz.

Üretkenliği artırır: Beden ve ruhsal bakımdan size pozitif yapacak bu aktivite böylelikle negatif düşüncelerden uzaklaşmanızı sağlayacaktır. Beyin fonksiyonları düzenler ve üreticiliğin artmasına katkı sağlar.

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