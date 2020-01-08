Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! Yaralılar var
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Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! Yaralılar var

İstanbul Zincirlikuyu'da bir kafenin çatısı çöktü. Çökme sonucu bazı müşterilerin yaralandığı olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi

08.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:24
Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! Yaralılar var

'da bulunan bir AVM içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunan bazı müşterilerin yaralandığı belirtiliyor. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar birazdan...


Haber Videosu

: Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! Yaralılar var
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