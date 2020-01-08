Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! Yaralılar var
İstanbul Zincirlikuyu'da bir kafenin çatısı çöktü. Çökme sonucu bazı müşterilerin yaralandığı olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi
08.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:24
İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunan bazı müşterilerin yaralandığı belirtiliyor. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar birazdan...
Haber Videosu: Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! Yaralılar var
HABER YORUMLARI (4)
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zorlu center a benziyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne işiniz var be kardeşim bu avm midir nedir buralarda,bir türlü haz edemedim şu avm kültüründen neyse umarım kimseye bişey olmamıştır,sadece yaralı olarak en kötüsü olsunCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Isalah kimseye bısey olmamıştır gecmıs olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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AVM nin adı yok mu ? Reklam veren bir yer galiba. .Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır