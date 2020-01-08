: Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! Yaralılar var

08.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:24

İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunan bazı müşterilerin yaralandığı belirtiliyor. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar birazdan...

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