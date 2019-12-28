İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü

28.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:10

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji tarafından özellikle cumartesi gününe uyarı yapılmıştı. Yüksek yerlerin beyaza büründüğü İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sabaha kadar devam edecek. Pazar günü ise İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak.

ÇATALCA'DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU

Çatalca'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken, merkezde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Çatalca'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Binkılıç Mahallesi'nde beyaz örtü yerleri kapladı. Çatalca merkezde ise karla karışık yağmur yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.

SİLİVRİ'DE KAR SEVİNCİ

Silivri'de akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde ve Silivri'nin bazı mahallerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Başlayan kar yağışı Silivri'nin Kadıköy Mahallesindeki vatandaşlarda sevince neden oldu. Kadıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, kendisini kaydeden cep telefonuna, "Bugün Kadıköy Mahallesi'nde karla buluştuk, geçen sene hiç kar yağmadı, bu sene karla buluştuk, mikroplar ölür. Bu karın gelmesi çiftçilerimize de iyi olur" diyerek mutlu olduğunu söyledi.