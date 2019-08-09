Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, trafik yoğunluğunu artırdı

09.08.2019 19:00

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanlar trafik yoğunluğuna neden oluyor. İstanbul'da mesai saati sonuna doğru başlayan yoğunluk devam ediyor. Ana arterler ve kentin çıkış noktalarında araç kuyrukları var. TEM Ataşehir'den, E-5 ise Göztepe'den itibaren yer yer tıkalı.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yollarda yoğunluğa neden oluyor.

İstanbul'da mesai saati bitimine doğru trafik yoğunluğu artmaya başladı. İBB verilerine göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 50 dolaylarında. Kent içi trafiğinden çok ana arterlerde ve kentin çıkış noktalarında yoğunlık yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde araç kuyrukları var. TEM Otoyolu'nda Ataşehir'den itibaren, E-5 Karayolu'nda ise Göztepe'den itibaren trafikte zaman zaman yoğunluk gözleniyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANKARA İSTİKAMETİNDE TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINA GELDİ

Kurban Bayramı tatili nedeniyle TEM Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayramı İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan tatilciler, otoyolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere rampası, Gültepe, Çınarlıdere, Kuruçeşme, Tütünçiftlik ve Kirazlıyalı mevkisinde yoğunluk oluştururken, otoyol ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

FERİBOT İSKELELERİNDE TRAFİK NORMAL AKIŞINDA

Otoyolun İstanbul yönü ile Osmangazi Köprüsü, Eskihisar Feribot İskelesi ve D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.

Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Yollarda yaşanan yoğunluğun, ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Kaynak: DHA